Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/30088201/
15 июня 2017, 20:11 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Хоккеисты тольяттинской «Лады» проведут сбор в Латвии в летнее межсезонье

МОСКВА, 15 июн — Р-Спорт. Тольяттинская «Лада» с 18 июля по 2 августа проведет сбор в латвийском городе Озолниеки в летнее межсезонье, сообщается на официальном сайте хоккейного клуба.

«Лада» выйдет из отпуска 2 июля, с 3 июля хоккеисты будут проходить медицинское обследование, после чего начнется сбор в Тольятти. Затем «Лада» отправится в Латвию, где сыграет три контрольных матча, соперники по которым станут известны позднее. С 6 по 14 августа клуб проведет сбор в Тольятти, в рамках которого сыграет еще один товарищеский матч. С 15 по 18 августа «Лада» примет участие в Кубке Республики Башкортостан.

В прошедшем сезоне «Лада» заняла 14-е место в Восточной конференции КХЛ и не попала в плей-офф.

Новый сезон КХЛ стартует 21 августа.

Лада
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
8 июня

Красотка Эбигейл: фото 25-летней модели, которая ушла из спорта в кино

«Этот ад закончился»: гимнастка Дмитриева о разводе с Радуловым

Дзюба: вертолет перевернулся, началась паника, было нечем дышать