Хоккеисты тольяттинской «Лады» проведут сбор в Латвии в летнее межсезонье

«Лада» выйдет из отпуска 2 июля, с 3 июля хоккеисты будут проходить медицинское обследование, после чего начнется сбор в Тольятти. Затем «Лада» отправится в Латвию, где сыграет три контрольных матча, соперники по которым станут известны позднее. С 6 по 14 августа клуб проведет сбор в Тольятти, в рамках которого сыграет еще один товарищеский матч. С 15 по 18 августа «Лада» примет участие в Кубке Республики Башкортостан.

В прошедшем сезоне «Лада» заняла 14-е место в Восточной конференции КХЛ и не попала в плей-офф.

Новый сезон КХЛ стартует 21 августа.