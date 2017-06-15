Хоккеисты тольяттинской «Лады» проведут сбор в Латвии в летнее межсезонье
МОСКВА, 15 июн —
Р-Спорт. Тольяттинская «Лада» с 18 июля по 2 августа проведет сбор в латвийском городе Озолниеки в летнее межсезонье, сообщается на официальном сайте хоккейного клуба.
«Лада» выйдет из отпуска 2 июля, с 3 июля хоккеисты будут проходить медицинское обследование, после чего начнется сбор в Тольятти. Затем «Лада» отправится в Латвию, где сыграет три контрольных матча, соперники по которым станут известны позднее. С 6 по 14 августа клуб проведет сбор в Тольятти, в рамках которого сыграет еще один товарищеский матч. С 15 по 18 августа «Лада» примет участие в Кубке Республики Башкортостан.
В прошедшем сезоне «Лада» заняла 14-е место в Восточной конференции КХЛ и не попала в
Новый сезон КХЛ стартует 21 августа.
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