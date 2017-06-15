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15 июня 2017, 19:59 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

«Спартак» подписал контракт со Свиязовым, «Локомотив» обменял Юшкевича в «Югру»

«Спартак» заключил двусторонний контракт на один год с защитником Кириллом Свиязовым.

В начале мая игрок перешёл в новокузнецкий «Металлург», после чего дисциплинарный комитет КХЛ присвоил ему статус неограниченно свободного агента. «Локомотив» и «Югра» произвели обмен, в результате которого в Ханты-Мансийск отправляется защитник Дмитрий Юшкевич, а ярославский клуб получает денежную компенсацию.

24-летний Свиязов в прошедшем сезоне играл в ВХЛ за «Ижсталь», в 40 матчах набрав 13 (3+10) очков.

20-летний Юшкевич в прошедшем сезоне выступал в МХЛ за «Алмаз». В 56 матчах регулярного чемпионата он набрал 9 (0+9) очков, в 10 играх плей-офф отметился одной шайбой.

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