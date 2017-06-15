Петух клюнул. Спасут ли «Югру» Захаркин и легионеры от исключения из КХЛ?

В присказке про петуха, который должен клюнуть в нужное место, вся суть русского человека. Пока всё идёт своим чередом, вовсе не обязательно вставать с печи. Можно дождаться 33 лет и подобно Илье Муромцу отправиться на подвиги. КХЛ долгое время располагала к образованию пролежней, но в один момент всё изменилось. Исследование, которое лига заказала у сторонней компании, показало, что 24 клуба — оптимальное число участников для успешного чемпионата. «Кузня», без предупреждения исключённая из лиги, стала ритуальной жертвой. Тем самым петухом, который разом клюнул буквально все клубы, находящиеся в зоне риска.

Новокузнецкий «Металлург» стоял особняком. Не было в лиге команды, которая показывала бы столь же безнадёжные результаты. Не было клуба с таким же смехотворным бюджетом, как у команды с Кузбасса. Работа с болельщиками в Новокузнецке по большому счёту отсутствовала, а о таком понятии, как спортивный маркетинг, в «Кузне» разве что догадывались. В самом клубе, конечно, возмутились таким решением, прикрываясь многочисленными воспитанниками, но среди пунктов рейтинга об эффективности школы нет ни слова. Сомнений в том, что именно «Металлург» — первый кандидат на исключение, не было ни у кого.

Исключение «Кузни» — процесс болезненный, но необходимый. А вот настоящая драма может разыграться через год, когда на выход из КХЛ отправится не один клуб, а сразу три. На данный момент в зоне риска находятся «Лада», «Югра» и «Амур». Каждый клуб, замыкающий рейтинг, имеет аргумент против отчисления. За волжан говорят славные традиции первого немосковского чемпиона и новая, пусть и небольшая, арена. Хабаровчане могут похвастаться солидной посещаемостью, неподдельным интересом в команде. Наиболее же уязвимыми кажутся позиции клуба из Ханты-Мансийска. У «Югры», по сути, те же аргументы, что и у исключённого из лиги «Металлурга». Да только школа, которая у «мамонтов» действительно на уровне, ещё не дала своих Бобровских и Орловых, способных вступиться за родной клуб.

Рейтинг, придуманный КХЛ, не статичен. Он будет обновляться каждый год и учитывает три последних сезона. Да только для того, чтобы перекрыть показатели двух предыдущих сезонов, проблемным клубам нужно совершить настоящий прорыв. За счёт чего это может сделать «Югра», находящаяся на предпоследней позиции? На потенциал локального рынка (5%) руководство клуба повлиять не в силах. Объективно говоря, 100-тысячный Ханты-Мансийск — не самый привлекательный город для международной лиги. За сезон не возведёшь новой арены (5%), тогда как нынешняя вмещает всего 5500 зрителей. Злостными должниками ханты-мансийцы (5%) и так не являются.

Где же слабые места «Югры»? Прежде всего это заполняемость арены (10%) и ТВ-спрос (15%). Ханты-мансийцы не вызывают интереса как в своём городе, так и за его пределами. 2746 человек — такова средняя посещаемость домашних матчей «мамонтов» за прошлый сезон. Хуже дела обстояли только у «Кузни». Если же брать показатели за всё время выступления в лиге, то меньше 3060 человек посещаемость только у «Куньлуня», который в лиге без году неделя. Ещё одна больная мозоль северян — государственное финансирование (10%), которое отныне в КХЛ не в почёте. Основным спонсором «Югры» является правительство ХМАО.

Поверить в то, что за год в Ханты-Мансийске случится хоккейный бум, сложно. В клубе и так придумывают различные акции для болельщиков и уж точно не сидят сложа руки. Но не приживается хоккей в регионе, где в почёте биатлон и шахматы, хоть ты тресни. Если на заре выступления «Югры» в КХЛ на матчи команды приезжали болельщики из других городов, в том числе из Сургута, то теперь эта практика почти сошла на нет. Повысить расходы на зарплату игроков (20%) тоже вряд ли получится. Бюджет команды на следующий сезон останется примерно на том же уровне. И уж точно не удастся сделать это без госфинансирования. Получается замкнутый круг, из которого «Югра» может выйти единственным способом.

Чтобы спастись, «мамонты» должны стать сенсацией юбилейного сезона КХЛ. Причём просто выхода в плей-офф может оказаться недостаточно. Пункт «Спортивные результаты» в рейтинге имеет самый большой вес — 30%, то есть всё в руках самих «мамонтов». Однако то, что два последних сезона «Югра» завершила на 23-м и 25-м месте, задаёт для команды, которую в межсезонье возглавил Игорь Захаркин, высочайшую планку. Ханты-мансийцам необходимо пошуметь на заказ, рассчитывая, что одновременно с этим провалятся «Куньлунь», «Северсталь», «Спартак» и другие клубы, стоящие в рейтинге на несколько позиций выше.

Для Захаркина работа в «Югре» — это вызов. Если разобраться, то никто толком не знает, какой из него тренер. Нет, конечно, философия Игоря Владимировича знакома буквально каждому, кто следит за хоккеем. Однако до недавнего времени реализовывалась она исключительно в больших клубах. Где бы он ни оказался, его всегда сопровождали неограниченные возможности, как в СКА и «Салавате Юлаеве» образца 2011 года, или хотя бы группа топ-игроков, как в ЦСКА или в прошлом сезоне в Уфе. Тогда как талант тренера, его гибкость, по-настоящему проверяется в середняках, где не игроки подбираются под философию, а философия под тех игроков, что может себе позволить клуб.



Сам по себе путь Захаркина не типичен для российского хоккея. И дело даже не в том, что он вышел из тени Вячеслава Быкова. Даже отсутствие за плечами карьеры профессионального хоккеиста обращает на себя внимание лишь во вторую очередь. В отличие от Дмитрия Квартальнова, работавшего с «Сибирью» и заслужившего шанса в ЦСКА, или Олега Знарка, добившегося первых успехов со скромным ХК МВД, новый рулевой «Югры» идёт в обратном направлении. Такой хоккейный дауншифтинг, если хотите. Подводных камней здесь ничуть не меньше, чем при повышении. Если создателям команд-выскочек в больших клубах сулят проблемы в отношении со звёздами, то Захаркину предстоит смириться, что его подопечные не смогут исполнить им задуманное.

Здесь и сейчас «Югра» не выглядит командой, которая способна играть в хоккей по-захаркински. Думающего центра Дмитрия Макарова, отправившегося за тренером из Уфы, явно недостаточно, чтобы играть в комбинационный хоккей. Наверняка прогресса под руководством Захаркина добьётся молодой Павел Варфоломеев, которого не без оснований сравнивают с Никитой Гусевым. Это на 100% захаркинский игрок. Интересно понаблюдать, в каком направлении после Петериса Скудры пойдёт развитие нижегородца Даниила Ильина. В остальном всё в тумане. Константин Панов, Антон Курьянов и пришедший в команду Евгений Скачков, выражаясь грубо, уже не первый год «едут с ярмарки». А ведь хоккей Захаркина построен не только на контроле шайбы, но и на большом объёме движения.

Мы привыкли, что «золушки» добиваются успеха за счёт работы и дисциплины. Пахота была нанесена на герб «Сибири», ХК МВД, «Атланта» и других команд, однажды прыгнувших выше головы. Особенно чётко этот тренд наметился в последние годы, когда чуть ли не вся лига, за исключением «Магнитки» и СКА, пытается играть системно, строго в обороне и, по возможности, в давление. Если Захаркину удастся совершить прорыв, полагаясь на совершенно иные постулаты, то это приведёт к перевороту в нашем хоккее. Если же Захаркин добьётся результата непривычными для себя методами, то это перевернёт представление о нём как о специалисте.



Что сделал Захаркин уже сейчас, меньше чем за месяц до открытия тренировочного лагеря, — это прекратил вредоносный популизм, который царил в Ханты-Мансийске последние два сезона. Правительство не только выделяло деньги на команду, но и диктовало свои условия. Мораторий на легионеров был установлен далёкими от профессионального спорта людьми. Ставя в приоритет детскую школу, они полагали, что пятёрка легионеров может как-то помешать развитию собственных воспитанников. Тогда как в реальности места молодых ребят занимают вовсе не качественные иностранцы, а ветераны, приезжающие в Ханты-Мансийск доигрывать.

За два сезона среди легионеров в «Югре» отметился один-единственный Андрей Антонов, которого и легионером-то назвать язык не поворачивается. Ханты-мансийцы толком не участвовали в борьбе за место в плей-офф, тогда как конкуренты «мамонтов» зачастую выезжали на пятёрке легионеров, а порой не стеснялись брать шестого иностранца. Трудно представить, что бы делал «Адмирал» без Джонатана Блума и Роберта Саболича, а насколько важен для «Сибири» Александр Салак, показал прошлый сезон, когда чешский вратарь порвал «кресты». Мы часто говорим о том, что иностранные клубы КХЛ, не обременённые лимитом на легионеров, находятся в привилегированном положении. «Югра» же сама себя загоняла в неравные условия не только с «Куньлунем» и «Йокеритом», но и с российскими клубами. Этому давно нужно было положить конец.



Те легионеры, что первыми пробили завесу, вряд ли в один миг сделают «Югру» фаворитом в борьбе за восьмёрку. Туукка Мянтюля, несмотря на удачный сезон в Китае, уже возрастной защитник. Сможет ли в свои 36 лет проводить на льду по 25 минут — большой вопрос. Вели-Матти Савинайнен моложе своего соотечественника, а совсем недавно он стал не только чемпионом в составе «Таппары», но и лучшим снайпером финской лиги. Тем не менее даже его с тремя десятками шайб в авоське не стоит воспринимать как спасителя хоккейного Ханты-Мансийска. Больно уж ослаб за последние годы финский чемпионат, чтобы бомбардирские подвиги в нём проецировать на кахаэловскую реальность. Да и тот факт, что четыре года назад Савинайнен уже играл за «Югру» и не показал ничего выдающегося, вполне симптоматичен.