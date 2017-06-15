Петух клюнул. Спасут ли «Югру» Захаркин и легионеры от исключения из КХЛ?
«Югра» отменила мораторий на легионеров. Спасут ли иностранцы и Игорь Захаркин клуб из
Ханты-Мансийска от исключения из КХЛ?
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В присказке про петуха, который должен клюнуть в нужное место, вся суть русского человека. Пока всё идёт своим чередом, вовсе не обязательно вставать с печи. Можно дождаться 33 лет и подобно Илье Муромцу отправиться на подвиги. КХЛ долгое время располагала к образованию пролежней, но в один момент всё изменилось. Исследование, которое лига заказала у сторонней компании, показало, что 24 клуба — оптимальное число участников для успешного чемпионата. «Кузня», без предупреждения исключённая из лиги, стала ритуальной жертвой. Тем самым петухом, который разом клюнул буквально все клубы, находящиеся в зоне риска.
Новокузнецкий «Металлург» стоял особняком. Не было в лиге команды, которая показывала бы столь же безнадёжные результаты. Не было клуба с таким же смехотворным бюджетом, как у команды с Кузбасса. Работа с болельщиками в Новокузнецке по большому счёту отсутствовала, а о таком понятии, как спортивный маркетинг, в «Кузне» разве что догадывались. В самом клубе, конечно, возмутились таким решением, прикрываясь многочисленными воспитанниками, но среди пунктов рейтинга об эффективности школы нет ни слова. Сомнений в том, что именно «Металлург» — первый кандидат на исключение, не было ни у кого.
Исключение «Кузни» — процесс болезненный, но необходимый. А вот настоящая драма может разыграться через год, когда на выход из КХЛ отправится не один клуб, а сразу три. На данный момент в зоне риска находятся «Лада», «Югра» и «Амур». Каждый клуб, замыкающий рейтинг, имеет аргумент против отчисления. За волжан говорят славные традиции первого немосковского чемпиона и новая, пусть и небольшая, арена. Хабаровчане могут похвастаться солидной посещаемостью, неподдельным интересом в команде. Наиболее же уязвимыми кажутся позиции клуба из
Рейтинг, придуманный КХЛ, не статичен. Он будет обновляться каждый год и учитывает три последних сезона. Да только для того, чтобы перекрыть показатели двух предыдущих сезонов, проблемным клубам нужно совершить настоящий прорыв. За счёт чего это может сделать «Югра», находящаяся на предпоследней позиции? На потенциал локального рынка (5%) руководство клуба повлиять не в силах. Объективно говоря, 100-тысячный
Где же слабые места «Югры»? Прежде всего это заполняемость арены (10%) и
Поверить в то, что за год в
Чтобы спастись, «мамонты» должны стать сенсацией юбилейного сезона КХЛ. Причём просто выхода в
Для Захаркина работа в «Югре» — это вызов. Если разобраться, то никто толком не знает, какой из него тренер. Нет, конечно, философия Игоря Владимировича знакома буквально каждому, кто следит за хоккеем. Однако до недавнего времени реализовывалась она исключительно в больших клубах. Где бы он ни оказался, его всегда сопровождали неограниченные возможности, как в СКА и «Салавате Юлаеве» образца 2011 года, или хотя бы группа
Сам по себе путь Захаркина не типичен для российского хоккея. И дело даже не в том, что он вышел из тени Вячеслава Быкова. Даже отсутствие за плечами карьеры профессионального хоккеиста обращает на себя внимание лишь во вторую очередь. В отличие от Дмитрия Квартальнова, работавшего с «Сибирью» и заслужившего шанса в ЦСКА, или Олега Знарка, добившегося первых успехов со скромным ХК МВД, новый рулевой «Югры» идёт в обратном направлении. Такой хоккейный дауншифтинг, если хотите. Подводных камней здесь ничуть не меньше, чем при повышении. Если создателям
Здесь и сейчас «Югра» не выглядит командой, которая способна играть в хоккей
Мы привыкли, что «золушки» добиваются успеха за счёт работы и дисциплины. Пахота была нанесена на герб «Сибири», ХК МВД, «Атланта» и других команд, однажды прыгнувших выше головы. Особенно чётко этот тренд наметился в последние годы, когда чуть ли не вся лига, за исключением «Магнитки» и СКА, пытается играть системно, строго в обороне и, по возможности, в давление. Если Захаркину удастся совершить прорыв, полагаясь на совершенно иные постулаты, то это приведёт к перевороту в нашем хоккее. Если же Захаркин добьётся результата непривычными для себя методами, то это перевернёт представление о нём как о специалисте.
Что сделал Захаркин уже сейчас, меньше чем за месяц до открытия тренировочного лагеря, — это прекратил вредоносный популизм, который царил в
За два сезона среди легионеров в «Югре» отметился
Те легионеры, что первыми пробили завесу, вряд ли в один миг сделают «Югру» фаворитом в борьбе за восьмёрку. Туукка Мянтюля, несмотря на удачный сезон в Китае, уже возрастной защитник. Сможет ли в свои 36 лет проводить на льду по 25 минут — большой вопрос.
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