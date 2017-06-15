Минское «Динамо» заключило контракт с защитником Романом Дюковым

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Защитник подписал однолетний контракт с клубом. В прошлом сезоне 21-летний спортсмен выступал в Североамериканской хоккейной лиге Восточного побережья (ECHL) за команду Adirondack Thunder. В 56 матчах Роман Дюков отметился 17 результативными баллами. На взрослом уровне в Беларуси выступал за минскую «Юность», в которой провел пять сезонов.

Как сообщалось, ранее со столичным клубом заключили контракты молодые нападающие Дмитрий Амброжейчик и Данила Карабань.

Дмитрий Амброжейчик подписал контракт с ХК «Динамо-Минск’Нападающий выступает за «Динамо-Минск» с сезона 2015−2016. За два года в Континентальной хоккейной лиге Дмитрий Амброжейчик сыграл 31 матч, отметившись 5 результативными баллами.