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15 июня 2017, 16:04 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

КХЛ: «Сибирь» и «Нефтехимик» в полном объеме закрыли долги по зарплате за сезон-16/17

МОСКВА, 15 июн — Р-Спорт, Семен Галькевич. Хоккейные клубы «Нефтехимик» (Нижнекамск) и «Сибирь» (Новосибирск) в полном объёме погасили задолженности по оплате труда за прошлый сезон, сообщили «Р-Спорт» в пресс-службе Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

7 июня агентству «Р-Спорт» в пресс-службе КХЛ сообщили, что двенадцать клубов лиги имеют задолженности по зарплате, бонусам или премиям перед игроками.

«Хоккейные клубы “Нефтехимик” и “Сибирь” в полном объёме погасили задолженность по оплате труда за сезон 2016/17», — сообщили в пресс-службе Континентальной хоккейной лиги.

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