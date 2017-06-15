КХЛ: «Сибирь» и «Нефтехимик» в полном объеме закрыли долги по зарплате за сезон-16/17

7 июня агентству «Р-Спорт» в пресс-службе КХЛ сообщили, что двенадцать клубов лиги имеют задолженности по зарплате, бонусам или премиям перед игроками.

«Хоккейные клубы “Нефтехимик” и “Сибирь” в полном объёме погасили задолженность по оплате труда за сезон 2016/17», — сообщили в пресс-службе Континентальной хоккейной лиги.