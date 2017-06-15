Хоккеист Дмитрий Амброжейчик подписал новый контракт с минским «Динамо»
МОСКВА, 15 июн —
Р-Спорт. Минское «Динамо» на своем официальном сайте объявило о подписании нового контракта с хоккеистом команды Дмитрием Амброжейчиком.
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Соглашение 22-летнего форварда с минской командой Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) рассчитано до конца следующего сезона.
Амброжейчик выступает за минское «Динамо» с сезона-2015/16 и за два года в КХЛ сыграл 31 матч, отметившись 5 (4 шайбы + 1 передача) очками.
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