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15 июня 2017, 16:03 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Хоккеист Дмитрий Амброжейчик подписал новый контракт с минским «Динамо»

МОСКВА, 15 июн — Р-Спорт. Минское «Динамо» на своем официальном сайте объявило о подписании нового контракта с хоккеистом команды Дмитрием Амброжейчиком.

<em>МОСКВА 15 <span class=error>июн</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr></em> Минское Динамо на своем официальном сайте объявило о подписании нового контракта с хоккеистом команды Дмитрием Амброжейчиком. Увеличить
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Соглашение 22-летнего форварда с минской командой Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) рассчитано до конца следующего сезона.

Амброжейчик выступает за минское «Динамо» с сезона-2015/16 и за два года в КХЛ сыграл 31 матч, отметившись 5 (4 шайбы + 1 передача) очками.

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