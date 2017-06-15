Руководство «Динамо» делает хитрый ход. А Овечкин обещает помочь!

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Итак, в предыдущей публикации я обещал, что рассказать о хитром ходе, который предприняло руководство ООО ХК «Динамо» по формированию своей новой команды.

Для тех, кто не читал две первых части моего расследования напомню, что сейчас все игроки «Динамо» имеют контракты с АНО ХК «Динамо», которые им в неофициальных разговорах предложено расторгнуть.

Причем, не только новым руководством бело-голубых, но и представителями КХЛ. Игроки пока этого делать не собираются, намереваясь бороться за двухмесячные долги по зарплате.

И что же в этой ситуации делает руководство ООО ХК «Динамо»?

Оно договаривается о совместных действиях с динамовским тренерским штабом.

Вот это ход! Главным тренером «Динамо» остается Владимир Воробьев, назначенный еще Андреем Сафроновым. Сохранены и все его помощники. Более того, именно Воробьеву и поручено, по моим сведениям, заниматься формированием команды на следующий сезон.

Вы понимаете, что это означает?

Я то по наивности предполагал, что руководство ООО ХК «Динамо» соберет игроков вместе и начнет их уговаривать полюбовно и без шума переподписать контракты. Судя по всему, на это надеялись и сами хоккеисты.

Черта с два!

Новые руководители «Динамо» оказались циничнее и умнее. А, может их, как генералов, просто учили тактике в военной Академии.

Они не форсируют встречу с игроками. Напротив, дали понять, что им эта встреча не особо и нужна.

И они правы со своей колокольни. Ну что руководство нового «Динамо» сейчас услышит от игроков кроме гневных коллективных требований: «Где наши деньги за прошлый сезон?».

А вот тренеру, который возможно и начнет вести переговоры с игроками, хоккеисты ничего предъявить уже не могут. Он сам в такой же ситуации. У него такие же долги по зарплате. Но только Воробьев уже как бы в новой команде. А игроки пока нет.

На самом деле у меня есть ощущение, что динамовцы, выступавшие за московский клуб в прошлом сезоне, и имеющие на руках действующие контракты, сейчас пока еще сами не понимают в каком аховом положении оказались.

Ведь потеря долгов — далеко не самое худшее. Впереди их ожидает куда более сильный удар.

Ведь, как я уже упоминал в своем предыдущем материале, у ООО ХК «Динамо» никаких юридических обязательств перед игроками нет.

Новое «Динамо» имеет полное право не подписывать контракты с хоккеистами. А если подписывать, то на новых условиях. К примеру, предлагая им существенно понизить сумму в нем.

При этом, как я уже писал ранее, фарм-клуб из «Балашихи» будет распущен в связи с тяжелым финансовым положением.

А его игроки куда?

По моим сведениям, многие из них как раз и подпишут контракт с новым «Динамо». По крайней мере, пройдут предсезонку в «Динамо». Кто в итоге останется в основе — будет решать Воробьев. Но понятно, что кто-то останется. И этот кто-то займет чье-то место в составе.

Предполагаю, что при курсе на оптимизацию динамовского хоккейного хозяйство под ударом в первую очередь окажутся наиболее дорогостоящие игроки.

Но главная проблема хоккеистов, имеющих сейчас контракты с АНО ХК «Динамо» (читай с Андреем Сафроновым) в другом.

Где они будут выступать в следующем сезоне?

Конечно, если игрок и его агент уверены, что запросто найдут себе работу в КХЛ… Тогда, разумеется, можно уйти с гордо поднятой головой в другой клуб.

Но составы команд уже в основном сформированы. И найти себе работу, не потеряв в контракте, будет очень непросто.

Проще заключить новый договор с «Динамо». Вот только ужас ситуации (для игроков) в том, что и с «Динамо» заключат новые контракты только те, кто….

а) Подходит Воробьеву.

б) Устраивает новый клуб по сумме контракта.

в) Раньше других начнет переговоры с новым «Динамо», наплевав на старые долги.

Вот такой расклад из серии «врагу не пожелаешь». Игрокам бело-голубых предстоит сделать трудный выбор. И тянуть с ним — уже не в их интересах….