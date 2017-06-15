Три хоккеиста «Динамо» обратились в профсоюз в связи с задолженностью

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5 июня ООО «Хоккейный клуб «Динамо», являющееся структурой Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) «Динамо», подало документы на участие в чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2017/18. АНО «Объединенный хоккейный клуб «Динамо» имеет долги на сумму около 2 млрд рублей. Задолженность по зарплате игрокам за несколько месяцев составляет около 800 млн рублей.

«Уже три игрока “Динамо” обратились в профсоюз. Есть хоккеисты, которые должны получить компенсацию за расторжение контракта, так и те, у кого действующие соглашения. Все они переживают за получение денежных средств, — сказал Терешин. — Хотелось бы надеяться, что вопрос разрешится в досудебном порядке».

ООО ХК «Динамо», подавшее заявку в КХЛ, не планирует погашать долги перед командой, поскольку оно не является правопреемником АНО «Объединенный хоккейный клуб «Динамо», о чем ТАСС сообщил источник, близкий к ситуации. «С самого начала образования лиги и становления профсоюза общаемся с лигой о создании страхового фонда. И если подобные случаи происходят, должна быть такая компенсация зарплат игроков, являющихся членами профсоюза. Все это на стадии обсуждения», — отметил Терешин.

Проблема с погашением задолженности связана с раздвоением хоккейного клуба «Динамо», считает исполнительный директор. «Мы общались с руководством ОХК “Динамо”, игроками. Как нам известно, долги по зарплате будут погашены и от этого никто не отказывается. Проблема в раздвоении структуры», — сказал он.