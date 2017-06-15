Хоккеист Кришьянис Редлихс продлил контракт с рижским «Динамо»
МОСКВА, 15 июн —
Р-Спорт. Защитник Кришьянис Редлихс подписал новое соглашение с рижским «Динамо», сообщается на официальном сайте хоккейного клуба.
Для 36-летнего игрока будущий сезон станет десятым в составе рижского «Динамо». В минувшем сезоне защитник принял участие в 44 матчах рижан в регулярном чемпионате КХЛ, набрал 13 очков (3 шайбы и 10 результативных передач).
Ранее контракт с клубом продлил младший брат Кришьяниса 32-летний форвард Микелис Редлихс.
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