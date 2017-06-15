Главный тренер минского «Динамо» Вудкрофт получил $ 250 тыс. компенсации в суде
Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт получил $ 250 тыс. компенсации в суде, информирует Star Tribune.
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В федеральном суде города
Вудкрофт, который был главным тренером этой школы, подал встречный иск, заявив, что другие участники нарушили взятые на себя обязательства при сделке. Суд принял сторону тренера, назначив ему $ 250 тыс. компенсации.
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