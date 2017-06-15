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15 июня 2017, 13:04 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Главный тренер минского «Динамо» Вудкрофт получил $ 250 тыс. компенсации в суде

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт получил $ 250 тыс. компенсации в суде, информирует Star Tribune.

Главный тренер минского Динамо <span class=error>Крэйг</span> Вудкрофт получил 250 тыс. компенсации в суде информирует <span class=error>Star</span> Tribune. Увеличить
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В федеральном суде города Сент-Пол завершилось рассмотрение дела хоккейной академии Twin Cities. Бывший руководитель академии был обвинён в мошенничестве, но попытался уйти от ответственности, объяснив, что передал все права Крэйгу Вудкрофту.

Вудкрофт, который был главным тренером этой школы, подал встречный иск, заявив, что другие участники нарушили взятые на себя обязательства при сделке. Суд принял сторону тренера, назначив ему $ 250 тыс. компенсации.

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