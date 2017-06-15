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15 июня 2017, 13:00 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

ВФСО «Динамо»: Клуб подойдет готовым к новому сезону КХЛ

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Московское «Динамо» подойдет полностью готовым к началу сезона-2017/18 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает пресс-служба Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) «Динамо».

Президиум ВФСО на заседании в среду одобрило участие Динамо в чемпионате Континентальной хоккейной лиги. Увеличить
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Президиум ВФСО на заседании в среду одобрило участие «Динамо» в чемпионате КХЛ. Лига, как сообщил ТАСС источник, знакомый с ситуацией, подтвердила участие клуба в следующем сезоне.

«Стремясь к продолжению динамовских традиций и сохранению динамовского хоккея, руководство клуба ведет работу по комплектованию состава игроков и тренеров. К началу сезона клуб подойдет полностью готовым, — сказано в сообщении. — “Динамо” подало заявку для участия в чемпионате Континентальной хоккейной лиги в сезоне-2017/18, предоставив финансовые и иные гарантии в соответствии с регламентом КХЛ. Проведены переговоры и получено принципиальное согласие со стороны действующего спонсора хоккейного клуба — банка ВТБ, а также ряда потенциальных спонсоров».

Главный тренер «Динамо» Владимир Воробьев сообщил, что хоккеисты и тренеры будут «планомерно работать и готовиться к началу сезона». «Впереди учебно-тренировочные сборы, где закладывается фундамент на весь сезон. Задача команды — хорошо подготовиться к сезону и радовать наших болельщиков. Оснований для беспокойства о судьбе “Динамо” нет», — сказал он.

Динамо М
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Московское «Динамо» подало заявку на участие в чемпионате КХЛ-2017/18

Московское «Динамо» подало заявку на участие в чемпионате КХЛ-2017/18

ООО «Хоккейный клуб «Динамо», структура общества «Динамо», подало заявку для участия в чемпионате Континентальной хоккейной лиги в сезоне 2017−2018 гг., предоставив финансовые и иные гарантии для участия в сезоне 2017−2018 гг. в соответствии с регламентом КХЛ, информирует официальный сайт общества «Динамо».
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