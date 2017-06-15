ВФСО «Динамо»: Клуб подойдет готовым к новому сезону КХЛ
МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Московское «Динамо» подойдет полностью готовым к началу сезона-2017/18 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает
пресс-служба Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) «Динамо».
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Президиум ВФСО на заседании в среду одобрило участие «Динамо» в чемпионате КХЛ. Лига, как сообщил ТАСС источник, знакомый с ситуацией, подтвердила участие клуба в следующем сезоне.
«Стремясь к продолжению динамовских традиций и сохранению динамовского хоккея, руководство клуба ведет работу по комплектованию состава игроков и тренеров. К началу сезона клуб подойдет полностью готовым, — сказано в сообщении. — “Динамо” подало заявку для участия в чемпионате Континентальной хоккейной лиги в сезоне-2017/18, предоставив финансовые и иные гарантии в соответствии с регламентом КХЛ. Проведены переговоры и получено принципиальное согласие со стороны действующего спонсора хоккейного клуба — банка ВТБ, а также ряда потенциальных спонсоров».
Главный тренер «Динамо» Владимир Воробьев сообщил, что хоккеисты и тренеры будут «планомерно работать и готовиться к началу сезона». «Впереди