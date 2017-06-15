Московское «Динамо» подало заявку на участие в чемпионате КХЛ-2017/18

Проведены переговоры и получено принципиальное согласие со стороны действующего Спонсора хоккейного клуба — Банка ВТБ, а также ряда потенциальных спонсоров. Стремясь к продолжению динамовских традиций и сохранению динамовского хоккея, руководство клуба ведет работу по комплектованию состава игроков и тренеров. К началу сезона клуб подойдет полностью готовым.



Владимир Воробьев, главный тренер хоккейного клуба «Динамо»: «Общество “Динамо” создает все необходимые условия для жизнедеятельности клуба. В свою очередь могу сказать, что хоккеисты и весь тренерский штаб будут планомерно работать и готовиться к началу сезона. Впереди учебно-тренировочные сборы, где закладывается фундамент на весь сезон. Задача команды хорошо подготовиться к сезону и радовать наших болельщиков. Оснований для беспокойства о судьбе хоккейного клуба “Динамо” нет».