Московское «Динамо» подало заявку на участие в чемпионате КХЛ-2017/18
ООО «Хоккейный клуб «Динамо», структура общества «Динамо», подало заявку для участия в чемпионате Континентальной хоккейной лиги в сезоне 2017−2018 гг., предоставив финансовые и иные гарантии для участия в сезоне 2017−2018 гг. в соответствии с регламентом КХЛ, информирует официальный сайт общества «Динамо».
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Проведены переговоры и получено принципиальное согласие со стороны действующего Спонсора хоккейного клуба — Банка ВТБ, а также ряда потенциальных спонсоров. Стремясь к продолжению динамовских традиций и сохранению динамовского хоккея, руководство клуба ведет работу по комплектованию состава игроков и тренеров. К началу сезона клуб подойдет полностью готовым.
Владимир Воробьев, главный тренер хоккейного клуба «Динамо»: «Общество “Динамо” создает все необходимые условия для жизнедеятельности клуба. В свою очередь могу сказать, что хоккеисты и весь тренерский штаб будут планомерно работать и готовиться к началу сезона. Впереди