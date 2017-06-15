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15 июня 2017, 12:47 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Московское «Динамо» подало заявку на участие в чемпионате КХЛ-2017/18

ООО «Хоккейный клуб «Динамо», структура общества «Динамо», подало заявку для участия в чемпионате Континентальной хоккейной лиги в сезоне 2017−2018 гг., предоставив финансовые и иные гарантии для участия в сезоне 2017−2018 гг. в соответствии с регламентом КХЛ, информирует официальный сайт общества «Динамо».

ООО Хоккейный клуб Динамо структура общества Динамо подало заявку для участия в чемпионате Континентальной хоккейной лиги в сезоне 2017−2018 гг<span>.</span> предоставив финансовые и иные гарантии для участия в сезоне 2017−2018 гг. в соответствии с регламентом <span class=error>КХЛ</span> информирует официальный сайт общества Динамо. Увеличить
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Проведены переговоры и получено принципиальное согласие со стороны действующего Спонсора хоккейного клуба — Банка ВТБ, а также ряда потенциальных спонсоров. Стремясь к продолжению динамовских традиций и сохранению динамовского хоккея, руководство клуба ведет работу по комплектованию состава игроков и тренеров. К началу сезона клуб подойдет полностью готовым.

Владимир Воробьев, главный тренер хоккейного клуба «Динамо»: «Общество “Динамо” создает все необходимые условия для жизнедеятельности клуба. В свою очередь могу сказать, что хоккеисты и весь тренерский штаб будут планомерно работать и готовиться к началу сезона. Впереди учебно-тренировочные сборы, где закладывается фундамент на весь сезон. Задача команды хорошо подготовиться к сезону и радовать наших болельщиков. Оснований для беспокойства о судьбе хоккейного клуба “Динамо” нет».

Динамо М
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ВФСО «Динамо»: Клуб подойдет готовым к новому сезону КХЛ

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Московское «Динамо» подойдет полностью готовым к началу сезона-2017/18 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает пресс-служба Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) «Динамо».
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