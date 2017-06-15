КХЛ играет в опасные игры! Как история с «Динамо» может ударить по лиге

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Для начала еще раз обрисую, как обстоят дела. АНО ХК «Динамо» превращается в ООО ХК «Динамо». Ну и что? Подумаешь….

Собственно, рядовому болельщику до этого нет никакого дела. Как и до того, кто новое «Динамо» конкретно будет возглавлять — были бы деньги на аренду дворца и зарплату игрокам.

Но в игроках-то сейчас как раз и главная проблема. Потому что им предлагают переписать контракты и перейти из АНО в ООО. Время торопит. Это, опять ж, пустяшное дело, которое можно оформить за один-два дня. Тем более, что в лиге, по моим сведениям, готовы помочь ООО ХК «Динамо», оказав всяческое содействие с оформлением.

И, казалось бы, ну какая хоккеистам разница где играть? Ведь «Динамо» оно и есть «Динамо». Форма та же, арена та же, база та же….

Но, как я уже писал ранее, ХК «Динамо» задолжало игрокам денег. И довольно много — 700 с лишним миллионов рублей. Зарплату за два месяца и индивидуальные бонусы за весь прошлый сезон.

И в принципе игрокам тоже все равно — кто им долг отдаст? Им ведь «Динамо» должно. И раз они продолжают честно выступать за клуб, то он, по идее, и должен с ними честно расплатиться.

Но вот тут-то и начинается тот самый опасный прецедент, о котором я говорил в самом начале заметки.

Потому что честно биться игрокам предлагается за ООО «Динамо». А вот долги взыскивать им надо с АНО «Динамо». Которое с возникновением новой структуры попросту прекращает свое существование. Видимо, официально себя объявит банкротом в скором времени. А по сути уже им является.

— А как же наша зарплата? — удивляются хоккеисты.

— А это уж вы, ребятки, сами с АНО «Динамо» разбирайтесь, — говорят новые руководители клуба.

Вот ведь как просто. Вроде был долг. И вот его сразу нету. Причем, к ООО «Динамо» в данном случае нет вопросов. Потому что с юридической точки зрения это действительно новая организация. И она действительно игрокам ничего не должна. Более того, она по большому счету не обязана даже подписывать с ними контракты. А если все же подписывать, то вправе пересматривать суммы, указанные в них весной.

Естественно, что игроки при таком раскладе сделали ответный ход. Пока они отказываются разрывать свои контракты с АНО ХК «Динамо».

Ситуация, возникшая сейчас в «Динамо», конечно, отдельная история.

Однако в лиге в связи с ней возникает очень опасный прецедент. Ведь что получается? Клуб, задолжавший игрокам, может запросто объявить себя банкротом и самоликвидироваться. А затем поменять юридическое лицо и возродиться, как феникс из пепла. Только уже без долгов и обязательств перед игроками.

То, что сейчас происходит в «Динамо», прямо чудодейственный рецепт для любого клуба-должника. А их в КХЛ, вроде, все еще много. Не теряйтесь! Лига разрешает!

Хоккеисты, конечно, осерчают… Ну, а что они сделают? Ведь все по закону! А с другой стороны, где им еще такую зарплату заплатят? Почешут репу, да и пойдут коньки обувать. Ну может, в следующий раз забастовку прямо в плей-офф из-за долгов устроят. А может….

А может лучше все сделать по совести?

И перед тем, как подписывать новые контракты с игроками, которые будут биться за «Динамо», сперва найти деньги и заплатить им за прошлый сезон? Начать новое дело вот с этакого красивого акта справедливости и уважения.

Это было бы идеально с точки зрения репутации и «Динамо», и всей лиги. Но….

Я давно не верю в идеалы. Шансов на то, что все именно так и будет — справедливо и по-честному — немного. Куда вероятнее, что за борьбу в высшем руководстве клуба заплатят в итоге именно игроки и его рядовые работники. Неоплаченными долгами по зарплате.

Неплохо было бы, чтоб и руководство КХЛ об этом прецеденте всерьез задумалось. Хотя бы с точки зрения имиджа лиги. Если уж с законом и справедливостью, которую он, по идее, должен защищать, у нас совсем дела неважнецкие….