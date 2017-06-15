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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/30077046/
15 июня 2017, 9:29 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

ХК «Трактор» обменял защитника Никиту Хлыстова в «Куньлунь»

Тема: Переходы КХЛ 2016/2017

МОСКВА, 15 июн — Р-Спорт. Российский защитник Никита Хлыстов в результате обмена на денежную компенсацию перешел из челябинского «Трактора» в китайский «Куньлунь», сообщается на официальном сайте КХЛ.

Хлыстов в конце мая был обменян из ханты-мансийской «Югры» в «Трактор» на денежную компенсацию.

В прошедшем сезоне КХЛ 23-летний хоккеист провел 45 игр в составе «Югры», в которых забросил одну шайбу и семь раз ассистировал партнерам.

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