ХК «Трактор» обменял защитника Никиту Хлыстова в «Куньлунь»

Хлыстов в конце мая был обменян из ханты-мансийской «Югры» в «Трактор» на денежную компенсацию.

В прошедшем сезоне КХЛ 23-летний хоккеист провел 45 игр в составе «Югры», в которых забросил одну шайбу и семь раз ассистировал партнерам.