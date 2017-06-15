ХК «Трактор» обменял защитника Никиту Хлыстова в «Куньлунь»
Тема: Переходы КХЛ 2016/2017
МОСКВА, 15 июн —
Р-Спорт. Российский защитник Никита Хлыстов в результате обмена на денежную компенсацию перешел из челябинского «Трактора» в китайский «Куньлунь», сообщается на официальном сайте КХЛ.
Хлыстов в конце мая был обменян из
В прошедшем сезоне КХЛ 23-летний хоккеист провел 45 игр в составе «Югры», в которых забросил одну шайбу и семь раз ассистировал партнерам.
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