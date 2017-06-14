Игроки «Динамо» отказываются работать на новых руководителей до выплаты долгов

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Предыдущий хозяин клуба — юридическое лицо АНО «Динамо», возглавляемое Андреем Сафроновым, должно игрокам около 800 миллионов рублей. Новый хозяин — ООО «Динамо» не собирается выплачивать долги хоккеистам.

Таким образом, хоккеисты не собираются играть за команду, пока с ними не рассчитаются за предыдущий сезон. Игроки готовы устроить забастовку в случае невыполнения их требования в связи с невыплатой долгов по зарплате и премиальным.