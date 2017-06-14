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14 июня 2017, 22:14 | Хоккей: КХЛ | Спорт-Экспресс

Игроки «Динамо» отказываются работать на новых руководителей до выплаты долгов

По информации «СЭ», игроки московского «Динамо» отказываются подписывать новые контракты с клубом.

По информации СЭ игроки московского Динамо отказываются подписывать заключать новые контракты с клубом. Увеличить
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Предыдущий хозяин клуба — юридическое лицо АНО «Динамо», возглавляемое Андреем Сафроновым, должно игрокам около 800 миллионов рублей. Новый хозяин — ООО «Динамо» не собирается выплачивать долги хоккеистам.

Таким образом, хоккеисты не собираются играть за команду, пока с ними не рассчитаются за предыдущий сезон. Игроки готовы устроить забастовку в случае невыполнения их требования в связи с невыплатой долгов по зарплате и премиальным.

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