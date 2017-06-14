Андрей Скабелка: По «шведскому» пути «Авангарда» скоро пойдут другие клубы КХЛ
Новый главный тренер «Авангарда» Андрей Скабелка объяснил, почему клуб так охотно стал подписывать шведских игроков.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— Давайте по порядку. Весной нашим первым шведским новичком стал 25-летний Деннис Эверберг. Честно скажу, довольно внимательно следил за этим форвардом, специально побывал на товарищеском матче сборных Белоруссии и Швеции, лично с игроком говорил. Болели мы за Эверберга и на чемпионате мира, пусть даже первые поединки турнира в Германии он пропускал. У шведа есть все шансы стать очень сильным приобретением. Он — двусторонний игрок, который много отрабатывает в обороне и уверенно себя чувствует на пятачке ворот соперника. Обладая большими габаритами и ростом 193 сантиметра, он показывает подвижный, маневренный хоккей. Плюс имеет опыт игры в НХЛ.
Практически те же слова готов повторить и про 24-летнего Юхана Сундстрема. Тем более что следил за этим нападающим еще в прошлом году, когда работал в «Сибири». Правда тогда у него был действующий контракт с клубом Элитной серии, и мы не смогли его подписать. Очень рад, что удалось приобрести Сундстрема этой весной.
— В «Авангарде», учитывая защитников Анелева и Густафссона, теперь четыре шведа. Случайность или тенденция?
— В последние годы шведский хоккей очень мощно развивался — и не случайно «Тре Крунур» недавно стали чемпионами мира. Плюс в НХЛ именно шведы пользуются среди всех европейцев самой большой популярностью. Так что, думаю, по пути «Авангарда» скоро пойдут и другие клубы КХЛ. Да в
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter