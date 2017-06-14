Андрей Скабелка: По «шведскому» пути «Авангарда» скоро пойдут другие клубы КХЛ

— Давайте по порядку. Весной нашим первым шведским новичком стал 25-летний Деннис Эверберг. Честно скажу, довольно внимательно следил за этим форвардом, специально побывал на товарищеском матче сборных Белоруссии и Швеции, лично с игроком говорил. Болели мы за Эверберга и на чемпионате мира, пусть даже первые поединки турнира в Германии он пропускал. У шведа есть все шансы стать очень сильным приобретением. Он — двусторонний игрок, который много отрабатывает в обороне и уверенно себя чувствует на пятачке ворот соперника. Обладая большими габаритами и ростом 193 сантиметра, он показывает подвижный, маневренный хоккей. Плюс имеет опыт игры в НХЛ.

Практически те же слова готов повторить и про 24-летнего Юхана Сундстрема. Тем более что следил за этим нападающим еще в прошлом году, когда работал в «Сибири». Правда тогда у него был действующий контракт с клубом Элитной серии, и мы не смогли его подписать. Очень рад, что удалось приобрести Сундстрема этой весной.