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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/30075020/
14 июня 2017, 19:31 | Хоккей: КХЛ | Советский спорт

Андрей Скабелка: По «шведскому» пути «Авангарда» скоро пойдут другие клубы КХЛ

Новый главный тренер «Авангарда» Андрей Скабелка объяснил, почему клуб так охотно стал подписывать шведских игроков.

Новый главный тренер Авангарда Андрей <span class=error>Скабелка</span> объяснил почему клуб так охотно стал подписывать шведских игроков. Увеличить
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— Давайте по порядку. Весной нашим первым шведским новичком стал 25-летний Деннис Эверберг. Честно скажу, довольно внимательно следил за этим форвардом, специально побывал на товарищеском матче сборных Белоруссии и Швеции, лично с игроком говорил. Болели мы за Эверберга и на чемпионате мира, пусть даже первые поединки турнира в Германии он пропускал. У шведа есть все шансы стать очень сильным приобретением. Он — двусторонний игрок, который много отрабатывает в обороне и уверенно себя чувствует на пятачке ворот соперника. Обладая большими габаритами и ростом 193 сантиметра, он показывает подвижный, маневренный хоккей. Плюс имеет опыт игры в НХЛ.

Практически те же слова готов повторить и про 24-летнего Юхана Сундстрема. Тем более что следил за этим нападающим еще в прошлом году, когда работал в «Сибири». Правда тогда у него был действующий контракт с клубом Элитной серии, и мы не смогли его подписать. Очень рад, что удалось приобрести Сундстрема этой весной.

— В «Авангарде», учитывая защитников Анелева и Густафссона, теперь четыре шведа. Случайность или тенденция?
— В последние годы шведский хоккей очень мощно развивался — и не случайно «Тре Крунур» недавно стали чемпионами мира. Плюс в НХЛ именно шведы пользуются среди всех европейцев самой большой популярностью. Так что, думаю, по пути «Авангарда» скоро пойдут и другие клубы КХЛ. Да в общем-то они уже пошли.

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