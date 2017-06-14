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14 июня 2017, 18:17 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

ООО «Динамо» не планирует погашать долги перед хоккеистами, которые есть у АНО

МОСКВА, 14 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. ООО «Хоккейный клуб «Динамо» не будет погашать задолженность перед хоккеистами «Динамо», поскольку ООО не является правопреемником АНО «Объединенный хоккейный клуб «Динамо». Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.

ООО Динамо не планирует погашать долги перед хоккеистами которые есть у АНО - Фото Увеличить
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АНО «ОХК «Динамо» имеет задолженность перед игроками за несколько месяцев. «ООО не является правопреемником АНО, поэтому оно не будет погашать задолженности перед игроками», — сообщил источник.

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) подтвердила заявку ООО ХК «Динамо» для участия команды в чемпионате сезона-2017/18. «Заявка, поданная ООО ХК “Динамо”, согласована с руководством Федерации хоккея России и подтверждена КХЛ. Генеральным директором нового клуба будет Сергей Федоров. Сейчас идут переговоры с игроками и тренерским составом команды, которые завершатся в ближайшее время. Клубу будут созданы все условия для достижения максимально возможных спортивных результатов», — рассказал источник.

Получить комментарий у генерального директора АНО «ОХК «Динамо» Андрея Сафронова не удалось.

5 июня Центральный совет ВФСО «Динамо» подал документы на участие в чемпионате Континентальной хоккейной лиги сезона-2017/18. Ранее председатель Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» Владимир Стржалковский сообщил, что клуб имеет долги на сумму около 2 млрд рублей. Игрокам, тренерам и персоналу команды задерживают зарплату за несколько месяцев. Руководитель общества заявил, что причиной задолженности является «неэффективное и неграмотное управление» нынешнего руководства «Динамо».

Две недели назад пресс-служба «Динамо» сообщила, что представители МВД провели обыск в офисе клуба. По словам официального представителя МВД РФ Ирины Волк, сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Московской области проводят доследственную проверку по заявлению руководства ООО «Хоккейный клуб «Динамо Москва» по фактам возможных незаконных действий, связанных с присвоением денежных средств спортивного общества «Динамо», полученных от оказания различных услуг, в том числе предоставления в аренду ледовых площадок.

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14 июня

ООО "Динамо" не планирует погашать долги перед хоккеистами, которые есть у АНО

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