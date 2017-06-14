ООО «Динамо» не планирует погашать долги перед хоккеистами, которые есть у АНО

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АНО «ОХК «Динамо» имеет задолженность перед игроками за несколько месяцев. «ООО не является правопреемником АНО, поэтому оно не будет погашать задолженности перед игроками», — сообщил источник.

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) подтвердила заявку ООО ХК «Динамо» для участия команды в чемпионате сезона-2017/18. «Заявка, поданная ООО ХК “Динамо”, согласована с руководством Федерации хоккея России и подтверждена КХЛ. Генеральным директором нового клуба будет Сергей Федоров. Сейчас идут переговоры с игроками и тренерским составом команды, которые завершатся в ближайшее время. Клубу будут созданы все условия для достижения максимально возможных спортивных результатов», — рассказал источник.

Получить комментарий у генерального директора АНО «ОХК «Динамо» Андрея Сафронова не удалось.

5 июня Центральный совет ВФСО «Динамо» подал документы на участие в чемпионате Континентальной хоккейной лиги сезона-2017/18. Ранее председатель Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» Владимир Стржалковский сообщил, что клуб имеет долги на сумму около 2 млрд рублей. Игрокам, тренерам и персоналу команды задерживают зарплату за несколько месяцев. Руководитель общества заявил, что причиной задолженности является «неэффективное и неграмотное управление» нынешнего руководства «Динамо».