ООО «Динамо» не планирует погашать долги перед хоккеистами, которые есть у АНО
МОСКВА, 14 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. ООО «Хоккейный клуб «Динамо» не будет погашать задолженность перед хоккеистами «Динамо», поскольку ООО не является правопреемником АНО «Объединенный хоккейный клуб «Динамо». Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.
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АНО «ОХК «Динамо» имеет задолженность перед игроками за несколько месяцев. «ООО не является правопреемником АНО, поэтому оно не будет погашать задолженности перед игроками», — сообщил источник.
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) подтвердила заявку ООО ХК «Динамо» для участия команды в чемпионате сезона-2017/18. «Заявка, поданная ООО ХК “Динамо”, согласована с руководством Федерации хоккея России и подтверждена КХЛ. Генеральным директором нового клуба будет Сергей Федоров. Сейчас идут переговоры с игроками и тренерским составом команды, которые завершатся в ближайшее время. Клубу будут созданы все условия для достижения максимально возможных спортивных результатов», — рассказал источник.
Получить комментарий у генерального директора АНО «ОХК «Динамо» Андрея Сафронова не удалось.
5 июня Центральный совет ВФСО «Динамо» подал документы на участие в чемпионате Континентальной хоккейной лиги сезона-2017/18. Ранее председатель Всероссийского
Две недели назад
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