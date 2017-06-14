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14 июня 2017, 17:48 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

«Нефтехимик» подтвердил возвращение защитника Огурцова

Защитник Дмитрий Огурцов, которого недавно обменяли из «Нефтехимика» в московский ЦСКА, вернулся в нижнекамский клуб. Об этом сообщили нижнекамцы в своём «твиттере».

Москвичи получили денежную компенсацию. В результате обмена Огурцова «Нефтехимик» получил права на форварда Симона Яльмарссона. Ранее «Чемпионат» уже сообщал о переходе.

Огурцов дебютировал в КХЛ в составе московских «армейцев» в сезоне-2013/14, после чего выступал в «Ладе» и «Нефтехимике». В прошедшем сезоне он провёл 42 матча, в которых набрал 9 (5+4) очков при показателе полезности «+6».

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