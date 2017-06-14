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14 июня 2017, 13:28 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Состав рижского «Динамо» пополнил экс-защитник клуба НХЛ «Нью-Джерси» Карл Столлери

Тема: Переходы КХЛ 2016/2017

МОСКВА, 14 июн — Р-Спорт. Рижский хоккейный клуб «Динамо» подписал контракт с бывшим защитником клуба НХЛ «Нью-Джерси» канадцем Карлом Столлери, сообщается на сайте латвийской команды.

В минувшем регулярном чемпионате НХЛ на счету 29-летнего канадца в «Нью-Джерси» 11 матчей, в которых он сделал три результативные передачи.

Кроме «Нью-Джерси», Столлери играл в НХЛ за «Колорадо Эвеланш» и «Сан-Хосе Шаркс», а также за фарм-клубы «Сан-Хосе» и «Коламбуса».

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