Состав рижского «Динамо» пополнил экс-защитник клуба НХЛ «Нью-Джерси» Карл Столлери
Тема: Переходы КХЛ 2016/2017
МОСКВА, 14 июн —
Р-Спорт. Рижский хоккейный клуб «Динамо» подписал контракт с бывшим защитником клуба НХЛ «Нью-Джерси» канадцем Карлом Столлери, сообщается на сайте латвийской команды.
В минувшем регулярном чемпионате НХЛ на счету 29-летнего канадца в «Нью-Джерси» 11 матчей, в которых он сделал три результативные передачи.
Кроме «Нью-Джерси», Столлери играл в НХЛ за «Колорадо Эвеланш» и «Сан-Хосе Шаркс», а также за
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