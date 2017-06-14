Состав рижского «Динамо» пополнил экс-защитник клуба НХЛ «Нью-Джерси» Карл Столлери

В минувшем регулярном чемпионате НХЛ на счету 29-летнего канадца в «Нью-Джерси» 11 матчей, в которых он сделал три результативные передачи.

Кроме «Нью-Джерси», Столлери играл в НХЛ за «Колорадо Эвеланш» и «Сан-Хосе Шаркс», а также за фарм-клубы «Сан-Хосе» и «Коламбуса».