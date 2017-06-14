ХК «Югра» объявил о переходе в клуб финского нападающего Савинайнена
Тема: Переходы КХЛ 2016/2017
МОСКВА, 14 июн —
Р-Спорт. Хоккейный клуб «Югра» пополнил финский нападающий Вели-Матти Савинайнен, сообщается на сайте команды из Ханты-Мансийска.
Савинайнен уже выступал за «Югру» в сезоне-2013/14, после чего продолжил карьеру в нижегородском «Торпедо». Затем форвард играл в Финляндии за клуб «Таппара», в составе которого набрал 56 (30+26) очков в 55 матчах регулярного чемпионата минувшего сезона и 11 (5+6) очков в 17 играх
На минувшем чемпионате мира 31-летний Савинайнен провел за национальную команду 10 игр и набрал 7 (3+4) очков.
Ранее было объявлено, что «Югра» подписала контракт с 36-летним финским защитником Тууккой Мянтюля.
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