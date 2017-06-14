ХК «Югра» объявил о переходе в клуб финского нападающего Савинайнена

Савинайнен уже выступал за «Югру» в сезоне-2013/14, после чего продолжил карьеру в нижегородском «Торпедо». Затем форвард играл в Финляндии за клуб «Таппара», в составе которого набрал 56 (30+26) очков в 55 матчах регулярного чемпионата минувшего сезона и 11 (5+6) очков в 17 играх плей-офф.

На минувшем чемпионате мира 31-летний Савинайнен провел за национальную команду 10 игр и набрал 7 (3+4) очков.

Ранее было объявлено, что «Югра» подписала контракт с 36-летним финским защитником Тууккой Мянтюля.