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14 июня 2017, 11:02 | Хоккей: КХЛ | Vesti.kz

ХК «Барыс» расторг контракт с вратарем сборной Казахстана Виталием Колесником

Вратарь сборной Казахстана по хоккею Виталий Колесник и ХК «Барыс» расторгли контракт. Об этом сообщается на сайте столичного клуба.

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Соглашение вратаря с «Барысом» действовало еще один сезон — до 30 апреля 2018-го года.

Колесник перешел в казахстанский клуб перед сезоном 2016/2017, однако по неозвученным причинам получал мало игровой практики, отыграв всего шесть встреч.

Напомним, 37-летний Колесник является воспитанником хоккейной школы усть-каменогорского «Торпедо». С 2005 по 2006 годы играл в Америке за «Лейк Эри Монстерз» (АХЛ) и «Колорадо Эвеланш» (НХЛ), затем провел три года в мытищинском «Атланте». С 2009 по 2012-й годы выступал за уфимский «Салават Юлаев», в составе которого стал обладателем Кубка Гагарина в сезоне 2010/2011. После вратарь отыграл три сезона за «Локомотив» и пришел в «Барыс». На чемпионате мира-2017 в группе А первого дивизиона Колесник был основным вратарем национальной сборной Казахстана, он также защищал ворота команды на Азиаде-2017.

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