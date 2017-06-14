ХК «Барыс» расторг контракт с вратарем сборной Казахстана Виталием Колесником
Вратарь сборной Казахстана по хоккею Виталий Колесник и ХК «Барыс» расторгли контракт. Об этом сообщается на сайте столичного клуба.
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Видимо, что-то случилось...
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Соглашение вратаря с «Барысом» действовало еще один сезон — до 30 апреля 2018-го года.
Колесник перешел в казахстанский клуб перед сезоном 2016/2017, однако по неозвученным причинам получал мало игровой практики, отыграв всего шесть встреч.
Напомним, 37-летний Колесник является воспитанником хоккейной школы
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