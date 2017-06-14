ХК «Барыс» расторг контракт с вратарем сборной Казахстана Виталием Колесником

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Соглашение вратаря с «Барысом» действовало еще один сезон — до 30 апреля 2018-го года.

Колесник перешел в казахстанский клуб перед сезоном 2016/2017, однако по неозвученным причинам получал мало игровой практики, отыграв всего шесть встреч.