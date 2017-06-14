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14 июня 2017, 10:00 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Прощание с экс-президентом ХК «Авангард» Бардиным состоится 19 июня на «Арене Омск»

МОСКВА, 14 июн — Р-Спорт. Прощание с бывшим президентом и генеральным менеджером хоккейного клуба «Авангард» Анатолием Бардиным состоится 19 июня на «Арене Омск», сообщается на сайте команды КХЛ.

Бардин умер 2 июня на 62-м году жизни после продолжительной болезни. Он проработал в «Авангарде» 15 лет.

«Прощание с Анатолием Федоровичем состоится в 19 июня в фойе “Арены Омск” с 12 до 13 часов по омскому времени. Прах Анатолия Бардина будет захоронен на Северо-Восточном кладбище Омска», — говорится в сообщении «Авангарда».

Во времена руководства Бардина омский клуб добился самых высоких спортивных результатов в своей истории: завоевал золотые медали чемпионата страны.

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