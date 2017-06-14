Прощание с экс-президентом ХК «Авангард» Бардиным состоится 19 июня на «Арене Омск»

Бардин умер 2 июня на 62-м году жизни после продолжительной болезни. Он проработал в «Авангарде» 15 лет.

«Прощание с Анатолием Федоровичем состоится в 19 июня в фойе “Арены Омск” с 12 до 13 часов по омскому времени. Прах Анатолия Бардина будет захоронен на Северо-Восточном кладбище Омска», — говорится в сообщении «Авангарда».

Во времена руководства Бардина омский клуб добился самых высоких спортивных результатов в своей истории: завоевал золотые медали чемпионата страны.