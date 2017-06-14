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14 июня 2017, 7:05 | Хоккей: КХЛ | Губерния онлайн

Хабаровский «Амур» определился с планами на лето

Хабаровский «Амур» определился с планами на межсезонье. Уже 2 июля команда пройдет углубленное медицинское обследование в краевой столице. Тогда же стартует первый тренировочный сбор, который продлится до 31 июля.

После этого хоккеистов ждет западное турне. «Амур» проведет по два товарищеских матча против ярославского «Локомотива» и московского «Динамо». С первыми соперниками хабаровчане встретятся 2 и 4 августа, со вторыми — 8 и 11 августа.

Потом «Амур» поедет в Омск, где примет участие в «Мемориале Блинова». Напомним, хабаровчане сыграют с «Авангардом», «Автомобилистом», а также командами «Югра» и «Барыс», сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу ХК «Амур».
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