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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/30064193/
13 июня 2017, 23:06 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Хоккеист Азеведо продлил контракт с «Ак Барсом»

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Канадский нападающий Джастин Азеведо продлил соглашение с казанским хоккейным клубом «Ак Барс». Об этом сообщает пресс-служба команды.

Новый контракт с 29-летним форвардом рассчитан на год. Увеличить
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Новый контракт с 29-летним форвардом рассчитан на год.

Соглашение игрока с «Ак Барсом», заключенное три года назад, истекло 30 апреля, после чего хоккеист стал неограниченно свободным агентом.

В составе «Ак Барса» Азеведо три года подряд становился лучшим бомбардиром регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), а в 2015 году стал финалистом Кубка Гагарина. Ранее Азеведо выступал за пражский «Лев», в составе которого также в 2014 году выходил в финал плей-офф КХЛ.

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