Хоккеист Азеведо продлил контракт с «Ак Барсом»

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Новый контракт с 29-летним форвардом рассчитан на год.

Соглашение игрока с «Ак Барсом», заключенное три года назад, истекло 30 апреля, после чего хоккеист стал неограниченно свободным агентом.