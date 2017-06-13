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13 июня 2017, 22:15 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Кирилл Капризов признан лучшим молодым игроком года на European Hockey Awards

Нападающий Кирилл Капризов получил приз лучшему молодому игроку года на European Hockey Awards, который проводит Ассоциация европейских клубов.

Нападающий Кирилл Капризов получил приз лучшему молодому игроку года на European Hockey Awards который проводит Ассоциация европейских клубов. Увеличить
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В сезоне-2016/17 Капризов в составе сборной России завоевал бронзу молодёжного чемпионата мира, набрав 12 (9+3) очков в семи матчах. В 54 играх за «Салават Юлаев» отметился 45 (23+22) очками.

На эту награду, кроме Капризова, претендовали Джоэль Эрикссон-Эк из «Фэрьестада», новичок «Салавата Юлаева» Доминик Кубалик, Оскар Линдблом из «Брюнаса», а также голкипер ЦСКА Илья Сорокин.

Лучшим клубом признана шведская «Фрёлунда», а Рогер Рённберг из «Фрёлунды» стал лучшим тренером года.
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