Кирилл Капризов признан лучшим молодым игроком года на European Hockey Awards

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В сезоне-2016/17 Капризов в составе сборной России завоевал бронзу молодёжного чемпионата мира, набрав 12 (9+3) очков в семи матчах. В 54 играх за «Салават Юлаев» отметился 45 (23+22) очками.

На эту награду, кроме Капризова, претендовали Джоэль Эрикссон-Эк из «Фэрьестада», новичок «Салавата Юлаева» Доминик Кубалик, Оскар Линдблом из «Брюнаса», а также голкипер ЦСКА Илья Сорокин.

Лучшим клубом признана шведская «Фрёлунда», а Рогер Рённберг из «Фрёлунды» стал лучшим тренером года.