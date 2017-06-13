«Автомобилист» заключил контракт с канадским хоккеистом Тейлором Беком

«Состав нашей команды пополнил канадский нападающий Тейлор Бек. Контракт рассчитан на год», — говорится в сообщении.

В Национальной хоккейной лиге нападающий дебютировал в 2012 году. «Всего в АХЛ Бек сыграл 315 матчей, набрав 235 очков (82+153), в НХЛ — 23 очка (11+12) в 97 играх», — отмечается в сообщении пресс-службы «Автомобилиста».