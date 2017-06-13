«Автомобилист» заключил контракт с канадским хоккеистом Тейлором Беком
Тема: Переходы КХЛ 2016/2017
ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июня. /ТАСС/. Состав екатеринбургского хоккейного клуба «Автомобилист» пополнил 26-летний канадский нападающий Тейлор Бек, выступавший в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Эдмонтон». Контракт с ним рассчитан на год, сообщает
пресс-служба клуба.
«Состав нашей команды пополнил канадский нападающий Тейлор Бек. Контракт рассчитан на год», — говорится в сообщении.
В Национальной хоккейной лиге нападающий дебютировал в 2012 году. «Всего в АХЛ Бек сыграл 315 матчей, набрав 235 очков (82+153), в НХЛ — 23 очка (11+12) в 97 играх», — отмечается в сообщении
«Автомобилист» завершил регулярный чемпионат КХЛ сезона-2016/17 на 11-м месте в турнирной таблице Восточной конференции и не вышел в
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