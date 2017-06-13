Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/30060833/
13 июня 2017, 16:47 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

«Автомобилист» заключил контракт с канадским хоккеистом Тейлором Беком

Тема: Переходы КХЛ 2016/2017

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июня. /ТАСС/. Состав екатеринбургского хоккейного клуба «Автомобилист» пополнил 26-летний канадский нападающий Тейлор Бек, выступавший в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Эдмонтон». Контракт с ним рассчитан на год, сообщает пресс-служба клуба.

«Состав нашей команды пополнил канадский нападающий Тейлор Бек. Контракт рассчитан на год», — говорится в сообщении.

В Национальной хоккейной лиге нападающий дебютировал в 2012 году. «Всего в АХЛ Бек сыграл 315 матчей, набрав 235 очков (82+153), в НХЛ — 23 очка (11+12) в 97 играх», — отмечается в сообщении пресс-службы «Автомобилиста».

«Автомобилист» завершил регулярный чемпионат КХЛ сезона-2016/17 на 11-м месте в турнирной таблице Восточной конференции и не вышел в плей-офф.

Автомобилист
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Хоккейный клуб «Куньлунь» заключил контракты с защитниками Белльмором и Кулдой

МОСКВА, 13 июн — Р-Спорт. Китайский хоккейный клуб «Куньлунь» подписал новый контракт с канадским защитником Бреттом Белльмором и заключил соглашение с еще одним игроком обороны латвийцем Артурсом Кулдой, сообщается на официальном сайте КХЛ.
Еще 7 новостей  Все новости
13 июня

ФХР: швейцарцы могут сыграть на Кубке Первого канала в случае приезда канадцев

"Локомотив" заключил мировое соглашение с футболистом Альбертом Сапатером

Российские спортсмены не могут угощать чаем приходящих их тестировать допинг-офицеров