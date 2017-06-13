Хоккейный клуб «Куньлунь» заключил контракты с защитниками Белльмором и Кулдой

Односторонние соглашения с защитниками рассчитаны на один год.

Белльмор в минувшем сезоне провел за «Куньлунь» 64 игры, в которых забросил 4 шайбы и отдал 12 результативных передач. Кулда, выступавший в прошлом сезоне за финский «Йокерит», в 47 играх отметился 12 передачами.