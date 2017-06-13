Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/30060172/
13 июня 2017, 16:19 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Хоккейный клуб «Куньлунь» заключил контракты с защитниками Белльмором и Кулдой

Тема: Переходы КХЛ 2016/2017

МОСКВА, 13 июн — Р-Спорт. Китайский хоккейный клуб «Куньлунь» подписал новый контракт с канадским защитником Бреттом Белльмором и заключил соглашение с еще одним игроком обороны латвийцем Артурсом Кулдой, сообщается на официальном сайте КХЛ.

Односторонние соглашения с защитниками рассчитаны на один год.

Белльмор в минувшем сезоне провел за «Куньлунь» 64 игры, в которых забросил 4 шайбы и отдал 12 результативных передач. Кулда, выступавший в прошлом сезоне за финский «Йокерит», в 47 играх отметился 12 передачами.

Куньлунь
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
8 июня

Красотка Эбигейл: фото 25-летней модели, которая ушла из спорта в кино

«Этот ад закончился»: гимнастка Дмитриева о разводе с Радуловым

Дзюба: вертолет перевернулся, началась паника, было нечем дышать