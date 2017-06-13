Хоккейный клуб «Куньлунь» заключил контракты с защитниками Белльмором и Кулдой
Тема: Переходы КХЛ 2016/2017
МОСКВА, 13 июн —
Р-Спорт. Китайский хоккейный клуб «Куньлунь» подписал новый контракт с канадским защитником Бреттом Белльмором и заключил соглашение с еще одним игроком обороны латвийцем Артурсом Кулдой, сообщается на официальном сайте КХЛ.
Односторонние соглашения с защитниками рассчитаны на один год.
Белльмор в минувшем сезоне провел за «Куньлунь» 64 игры, в которых забросил 4 шайбы и отдал 12 результативных передач. Кулда, выступавший в прошлом сезоне за финский «Йокерит», в 47 играх отметился 12 передачами.
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