Хоккеист Ковальчук полностью восстановился после травмы
МОСКВА, 13 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Российский хоккеист Илья Ковальчук восстановился после операции в связи с травмой колена и готов к тренировкам. Об этом ТАСС рассказал агент игрока Юрий Николаев.
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Видимо, что-то случилось...
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Ранее 34-летний Ковальчук получил травму колена
«Илья полностью восстановился после операции. Он на 100 процентов готов к любым тренировкам», — сказал Николаев.
Срок контракта Ковальчука с петербургским СКА истек 30 апреля. По словам Николаева, с будущим клубом хоккеист определится в ближайшее время.
В составе СКА нападающий дважды становился обладателем Кубка Гагарина. В прошедшем сезоне он провел 78 матчей в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), в которых набрал 87 очков (38 шайб + 49 передач).
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