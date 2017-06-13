Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/30059003/
13 июня 2017, 14:40 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Хоккеист Ковальчук полностью восстановился после травмы

МОСКВА, 13 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Российский хоккеист Илья Ковальчук восстановился после операции в связи с травмой колена и готов к тренировкам. Об этом ТАСС рассказал агент игрока Юрий Николаев.

<em>МОСКВА 13 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. </em>Российский хоккеист Илья Ковальчук восстановился после операции в связи с травмой колена и готов к тренировкам. Об этом ТАСС рассказал агент игрока Юрий Николаев. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Ранее 34-летний Ковальчук получил травму колена из-за чего был вынужден пропустить чемпионат мира, который прошел в Кельне и Париже с 5 по 21 мая. Форвард был прооперирован в Германии.

«Илья полностью восстановился после операции. Он на 100 процентов готов к любым тренировкам», — сказал Николаев.

Срок контракта Ковальчука с петербургским СКА истек 30 апреля. По словам Николаева, с будущим клубом хоккеист определится в ближайшее время.

В составе СКА нападающий дважды становился обладателем Кубка Гагарина. В прошедшем сезоне он провел 78 матчей в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), в которых набрал 87 очков (38 шайб + 49 передач).

СКА
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
13 июня

Жуков: Россия окажет помощь Китаю в организации Олимпийских игр - 2022

Выборы нового главы набсовета РУСАДА запланированы на 27 июня

Прокуратура Испании подала иск против Роналду по обвинению в неуплате налогов