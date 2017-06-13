Два хоккеиста сборной Беларуси продлили контракты с минским «Динамо»
13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два хоккеиста сборной Беларуси продлили контракты с минском «Динамо», сообщили корреспонденту БЕЛТА в
пресс-службе клуба.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Еще на год продлил трудовое соглашение защитник Илья Шинкевич. Игрок выступает в составе «Динамо» с сезона-2013/2014. В завершившемся девятом чемпионате КХЛ Илья Шинкевич провел за клуб 54 матча, забросил девять голов и сделал 4 результативные передачи. Продолжит выступление в «Динамо» Евгений Ковыршин. Форвард является также одним из ключевых игроков национальной сборной Беларуси, цвета которой он защищал на девяти чемпионатах мира, включая и последний форум, прошедший в Париже и Кельне.
Минское «Динамо» планирует выйти из отпуска в начале июля, а с 13 по 17 августа сыграет в Кубке Латвийских железных дорог.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter