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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/30057292/
13 июня 2017, 12:38 | Хоккей: КХЛ | БЕЛТА

Два хоккеиста сборной Беларуси продлили контракты с минским «Динамо»

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два хоккеиста сборной Беларуси продлили контракты с минском «Динамо», сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе клуба.

Минское Динамо планирует выйти из отпуска в начале июля а с 13 по 17 августа сыграет в Кубке Латвийских железных дорог. Увеличить
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Еще на год продлил трудовое соглашение защитник Илья Шинкевич. Игрок выступает в составе «Динамо» с сезона-2013/2014. В завершившемся девятом чемпионате КХЛ Илья Шинкевич провел за клуб 54 матча, забросил девять голов и сделал 4 результативные передачи. Продолжит выступление в «Динамо» Евгений Ковыршин. Форвард является также одним из ключевых игроков национальной сборной Беларуси, цвета которой он защищал на девяти чемпионатах мира, включая и последний форум, прошедший в Париже и Кельне.

Минское «Динамо» планирует выйти из отпуска в начале июля, а с 13 по 17 августа сыграет в Кубке Латвийских железных дорог.

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