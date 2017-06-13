Два хоккеиста сборной Беларуси продлили контракты с минским «Динамо»

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Еще на год продлил трудовое соглашение защитник Илья Шинкевич. Игрок выступает в составе «Динамо» с сезона-2013/2014. В завершившемся девятом чемпионате КХЛ Илья Шинкевич провел за клуб 54 матча, забросил девять голов и сделал 4 результативные передачи. Продолжит выступление в «Динамо» Евгений Ковыршин. Форвард является также одним из ключевых игроков национальной сборной Беларуси, цвета которой он защищал на девяти чемпионатах мира, включая и последний форум, прошедший в Париже и Кельне.

Минское «Динамо» планирует выйти из отпуска в начале июля, а с 13 по 17 августа сыграет в Кубке Латвийских железных дорог.