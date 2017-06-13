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13 июня 2017, 10:39 | Хоккей: КХЛ | Sports.kz

Следующий сезон Кудрявцев проведет в «Барысе»

Тема: Переходы КХЛ 2016/2017

Как сообщил Sports.kz представитель голкипера сборной Казахстана и усть-каменогорского «Торпедо» Сергея Кудрявцева, сезон 2017/2018 годов хоккеист проведет в столичном «Барысе».

Как сообщил Sports.kz представитель голкипера сборной Казахстана и <nobr>усть-каменогорского</nobr> <span class=error>Торпедо</span> Сергея Кудрявцева сезон 2017/2018 годов хоккеист проведет в столичном <span class=error>Барысе</span>. Увеличить
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— Вопрос решенный — «Барыс» договорился с «Торпедо» о переходе игрока в рамках подписанного соглашения о сотрудничестве, — сообщил представитель игрока. — В контракте будет опция, что в случае, если Кудрявцев не будет проходить в состав «Барыса», он вернется в ВХЛ.

Вчера появилась информация об интересе к Кудрявцеву со стороны одного из грандов Континентальной Хоккейной Лиги — московского ЦСКА, которую российский клуб не опроверг.

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ЦСКА интересен казахстанский голкипер

К 22-летнему голкиперу сборной Казахстана и усть-каменогорского «Торпедо» Сергею Кудрявцеву проявляет интерес один из грандов Континентальной Хоккейной Лиги — московский ЦСКА, пишет Sports.kz.
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