Следующий сезон Кудрявцев проведет в «Барысе»

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— Вопрос решенный — «Барыс» договорился с «Торпедо» о переходе игрока в рамках подписанного соглашения о сотрудничестве, — сообщил представитель игрока. — В контракте будет опция, что в случае, если Кудрявцев не будет проходить в состав «Барыса», он вернется в ВХЛ.



Вчера появилась информация об интересе к Кудрявцеву со стороны одного из грандов Континентальной Хоккейной Лиги — московского ЦСКА, которую российский клуб не опроверг.