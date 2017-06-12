Серебряный призер ЧМ-2014 по хоккею финский форвард Палола стал игроком «Йокерита»
Тема: Переходы КХЛ 2016/2017
МОСКВА, 12 июн —
Р-Спорт. Обладатель серебряной медали чемпионата мира 2014 года в составе сборной Финляндии по хоккею Олли Палола подписал контракт с «Йокеритом», сообщается на официальном сайте команды из Хельсинки.
Минувший сезон 29-летний нападающий провел в шведском «Векшё Лейкерс» и в 58 матчах набрал 52 (22 шайбы + 30 передач) очка. В сезоне-2015/16 Палола выступал в КХЛ за подмосковный «Витязь».
Контракт форварда с «Йокеритом» рассчитан на один год.
«Нам нужен был игрок, который умеет забивать и играть в большинстве, и Палола принесет это в команду, так как является одним из лучших финских нападающих за последние годы», — сказал генеральный менеджер «Йокерита» Яри Курри.
«Йокерит» в сезоне-2016/17 по итогам регулярного чемпионата КХЛ занял 8-е место в турнирной таблице Западной конференции, а в
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