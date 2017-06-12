Серебряный призер ЧМ-2014 по хоккею финский форвард Палола стал игроком «Йокерита»

Минувший сезон 29-летний нападающий провел в шведском «Векшё Лейкерс» и в 58 матчах набрал 52 (22 шайбы + 30 передач) очка. В сезоне-2015/16 Палола выступал в КХЛ за подмосковный «Витязь».

Контракт форварда с «Йокеритом» рассчитан на один год.

«Нам нужен был игрок, который умеет забивать и играть в большинстве, и Палола принесет это в команду, так как является одним из лучших финских нападающих за последние годы», — сказал генеральный менеджер «Йокерита» Яри Курри.