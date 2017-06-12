Стало известно расписание матчей Кубка Президента-2017
С 6 по 12 августа в Астане состоится традиционный международный турнир «Кубок Президента Республики Казахстан», уже восьмой по счёту.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Впервые за трофей будут бороться одновременно 6 команд: «Барыс» (Астана, Казахстан), «Адмирал» (Владивосток, Россия), «Авангард» (Омская область, Россия), «Давос» (Давос, Швейцария), «Нефтехимик» (Нижнекамск, Россия) и «Трактор» (Челябинск, Россия). Целая неделя хоккея
Представляем Вашему вниманию расписание турнира:
6 августа (воскресенье)
12:30 — «Нефтехимик» — «Трактор»
15:30 — «Авангард» — «Адмирал»
19:30 — «Барыс» — «Давос».
7 августа (понедельник)
15:30 — «Авангард» — «Трактор»
19:30 — «Барыс» — «Нефтехимик».
8 августа (вторник)
15:30 — «Нефтехимик» — «Давос»
19:00 — «Трактор» — «Адмирал».
9 августа (среда)
15:30 — «Давос» — «Адмирал»
19:30 — «Барыс» — «Авангард».
10 августа (четверг)
15:30 — «Авангард» — «Нефтехимик»
19:30 — «Давос» — «Трактор».
11 августа (пятница)
15:30 — «Нефтехимик» — «Адмирал»
19:30 — «Барыс» — «Трактор».
12 августа (суббота)
13:00 — «Авангард» — «Давос»
17:00 — «Барыс» — «Адмирал».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter