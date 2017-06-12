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12 июня 2017, 12:51 | Хоккей: КХЛ | Sports.kz

Стало известно расписание матчей Кубка Президента-2017

С 6 по 12 августа в Астане состоится традиционный международный турнир «Кубок Президента Республики Казахстан», уже восьмой по счёту.

С 6 по 12 августа в <span class=error>Астане</span> состоится традиционный международный турнир Кубок Президента Республики Казахстан уже восьмой по счёту. Увеличить
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Впервые за трофей будут бороться одновременно 6 команд: «Барыс» (Астана, Казахстан), «Адмирал» (Владивосток, Россия), «Авангард» (Омская область, Россия), «Давос» (Давос, Швейцария), «Нефтехимик» (Нижнекамск, Россия) и «Трактор» (Челябинск, Россия). Целая неделя хоккея нон-стоп. Интересные матчи, принципиальные противостояния.

Представляем Вашему вниманию расписание турнира:

6 августа (воскресенье)
12:30 — «Нефтехимик» — «Трактор»
15:30 — «Авангард» — «Адмирал»
19:30 — «Барыс» — «Давос».

7 августа (понедельник)
15:30 — «Авангард» — «Трактор»
19:30 — «Барыс» — «Нефтехимик».

8 августа (вторник)
15:30 — «Нефтехимик» — «Давос»
19:00 — «Трактор» — «Адмирал».

9 августа (среда)
15:30 — «Давос» — «Адмирал»
19:30 — «Барыс» — «Авангард».

10 августа (четверг)
15:30 — «Авангард» — «Нефтехимик»
19:30 — «Давос» — «Трактор».

11 августа (пятница)
15:30 — «Нефтехимик» — «Адмирал»
19:30 — «Барыс» — «Трактор».

12 августа (суббота)
13:00 — «Авангард» — «Давос»
17:00 — «Барыс» — «Адмирал».

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