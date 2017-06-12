Бывший хоккеист «Куньлуня» Томми Тайми перешел в братиславский «Слован»
Тема: Переходы КХЛ 2016/2017
МОСКВА, 12 июн —
Р-Спорт. Финский защитник Томми Тайми подписал контракт с братиславским «Слованом», сообщается на официальном сайте хоккейного клуба.
Соглашение с 26-летним игроком рассчитано на один год.
Тайми ранее в КХЛ выступал за хабаровский «Амур». Прошлый сезон он завершал в китайском «Куньлуне», набрав в 18 матчах регулярного чемпионата 9 очков (1 шайба и 8 передач). В четырех матчах
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