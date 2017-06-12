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12 июня 2017, 12:45 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Бывший хоккеист «Куньлуня» Томми Тайми перешел в братиславский «Слован»

Тема: Переходы КХЛ 2016/2017

МОСКВА, 12 июн — Р-Спорт. Финский защитник Томми Тайми подписал контракт с братиславским «Слованом», сообщается на официальном сайте хоккейного клуба.

Соглашение с 26-летним игроком рассчитано на один год.

Тайми ранее в КХЛ выступал за хабаровский «Амур». Прошлый сезон он завершал в китайском «Куньлуне», набрав в 18 матчах регулярного чемпионата 9 очков (1 шайба и 8 передач). В четырех матчах плей-офф на его счету две шайбы и одна результативная передача. В сезоне-2012/13 он стал чемпионом Финляндии в составе «Эссята».

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