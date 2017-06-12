Бывший хоккеист «Куньлуня» Томми Тайми перешел в братиславский «Слован»

Соглашение с 26-летним игроком рассчитано на один год.

Тайми ранее в КХЛ выступал за хабаровский «Амур». Прошлый сезон он завершал в китайском «Куньлуне», набрав в 18 матчах регулярного чемпионата 9 очков (1 шайба и 8 передач). В четырех матчах плей-офф на его счету две шайбы и одна результативная передача. В сезоне-2012/13 он стал чемпионом Финляндии в составе «Эссята».