Вратарь Хелениус и хоккейный клуб «Йокерит» расторгли контракт по соглашению сторон
МОСКВА, 12 июн —
Р-Спорт. Вратарь Рику Хелениус и хоккейный клуб «Йокерит» расторгли контракт по обоюдному согласию сторон, сообщается на сайте финской команды.
Хелениус стал игроком «Йокерита» в апреле 2014 года. За три сезона 29-летний вратарь провел за «Йокерит» 64 матча в КХЛ, в которых пропустил 147 шайб.
«Хочу поблагодарить всех в “Йокерите”. Отдельно я благодарю тренера вратарей Маркуса Кеттерерию за те вещи, которые он для меня сделал. Я наслаждался пребыванием в “Йокерите”, но настало время сделать следующий шаг в карьере», — сказал Хелениус.
Ранее «Йокерит» подписал контракт с 19-летним голкипером Юхо Ратилайненом.
«Йокерит» в сезоне-2016/17 по итогам регулярного чемпионата КХЛ занял 8-е место в турнирной таблице Западной конференции, а в
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