Вратарь Хелениус и хоккейный клуб «Йокерит» расторгли контракт по соглашению сторон

Хелениус стал игроком «Йокерита» в апреле 2014 года. За три сезона 29-летний вратарь провел за «Йокерит» 64 матча в КХЛ, в которых пропустил 147 шайб.

«Хочу поблагодарить всех в “Йокерите”. Отдельно я благодарю тренера вратарей Маркуса Кеттерерию за те вещи, которые он для меня сделал. Я наслаждался пребыванием в “Йокерите”, но настало время сделать следующий шаг в карьере», — сказал Хелениус.

Ранее «Йокерит» подписал контракт с 19-летним голкипером Юхо Ратилайненом.