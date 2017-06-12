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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/30048562/
12 июня 2017, 12:26 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Вратарь Хелениус и хоккейный клуб «Йокерит» расторгли контракт по соглашению сторон

Обновлено: 12:45
Тема: Переходы КХЛ 2016/2017

МОСКВА, 12 июн — Р-Спорт. Вратарь Рику Хелениус и хоккейный клуб «Йокерит» расторгли контракт по обоюдному согласию сторон, сообщается на сайте финской команды.

Хелениус стал игроком «Йокерита» в апреле 2014 года. За три сезона 29-летний вратарь провел за «Йокерит» 64 матча в КХЛ, в которых пропустил 147 шайб.

«Хочу поблагодарить всех в “Йокерите”. Отдельно я благодарю тренера вратарей Маркуса Кеттерерию за те вещи, которые он для меня сделал. Я наслаждался пребыванием в “Йокерите”, но настало время сделать следующий шаг в карьере», — сказал Хелениус.

Ранее «Йокерит» подписал контракт с 19-летним голкипером Юхо Ратилайненом.

«Йокерит» в сезоне-2016/17 по итогам регулярного чемпионата КХЛ занял 8-е место в турнирной таблице Западной конференции, а в плей-офф в первом раунде в четырех матчах проиграл московскому ЦСКА.

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