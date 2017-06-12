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12 июня 2017, 10:13 | Хоккей: КХЛ | Sports.kz

ЦСКА интересен казахстанский голкипер

Тема: Переходы КХЛ 2016/2017

К 22-летнему голкиперу сборной Казахстана и усть-каменогорского «Торпедо» Сергею Кудрявцеву проявляет интерес один из грандов Континентальной Хоккейной Лиги — московский ЦСКА, пишет Sports.kz.

К 22-летнему голкиперу сборной Казахстана и <nobr>усть-каменогорского</nobr> <span class=error>Торпедо</span> Сергею Кудрявцеву проявляет интерес один из <span class=error>грандов</span> Континентальной Хоккейной Лиги — московский ЦСКА пишет Sports.kz. Увеличить
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С пятницы молодой вратарь работает в тренинг-кэмпе в подмосковном Подольске под началом тренера по вратарям клуба Национальной Хоккейной Лиги «Коламбус Блю Джэкетс» Роберта Ин Кларка.

Как утверждает источник в московском клубе, Кудрявцева рассматривают в качестве возможной замены голкиперу сборной России Сергею Сорокину, вероятность отъезда которого за океан после Олимпиады в Пхенчане весьма высока.

22-летний Кудрявцев, дебютировавший в минувшем сезоне в основе «Торпедо», буквально ворвался в обойму элитных вратарей Высшей Хоккейной Лиги (у него второй показатель в лиге по проценту отраженных бросков в регулярном сезоне — 94,4 и восьмой в плей-офф — 93.6), выиграв с усть-каменогорской командой регулярный сезон и став финалистом Кубка Братины, а в составе сборной Казахстана стал чемпионом Азиатских Игр и вице-чемпионом Всемирной Универсиады.

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