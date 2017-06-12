ЦСКА интересен казахстанский голкипер
К 22-летнему голкиперу сборной Казахстана и
усть-каменогорского «Торпедо» Сергею Кудрявцеву проявляет интерес один из грандов Континентальной Хоккейной Лиги — московский ЦСКА, пишет Sports.kz.
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С пятницы молодой вратарь работает в
Как утверждает источник в московском клубе, Кудрявцева рассматривают в качестве возможной замены голкиперу сборной России Сергею Сорокину, вероятность отъезда которого за океан после Олимпиады в Пхенчане весьма высока.
22-летний Кудрявцев, дебютировавший в минувшем сезоне в основе «Торпедо», буквально ворвался в обойму элитных вратарей Высшей Хоккейной Лиги (у него второй показатель в лиге по проценту отраженных бросков в регулярном сезоне — 94,4 и восьмой в
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