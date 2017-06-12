ЦСКА интересен казахстанский голкипер

С пятницы молодой вратарь работает в тренинг-кэмпе в подмосковном Подольске под началом тренера по вратарям клуба Национальной Хоккейной Лиги «Коламбус Блю Джэкетс» Роберта Ин Кларка.



Как утверждает источник в московском клубе, Кудрявцева рассматривают в качестве возможной замены голкиперу сборной России Сергею Сорокину, вероятность отъезда которого за океан после Олимпиады в Пхенчане весьма высока.



22-летний Кудрявцев, дебютировавший в минувшем сезоне в основе «Торпедо», буквально ворвался в обойму элитных вратарей Высшей Хоккейной Лиги (у него второй показатель в лиге по проценту отраженных бросков в регулярном сезоне — 94,4 и восьмой в плей-офф — 93.6), выиграв с усть-каменогорской командой регулярный сезон и став финалистом Кубка Братины, а в составе сборной Казахстана стал чемпионом Азиатских Игр и вице-чемпионом Всемирной Универсиады.