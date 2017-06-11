Найджел Доус передумал уходить из «Барыса»

Нападающий астанинского «Барыса» Найджел Доус остается в команде. Об этом сообщает Shaiba.kz.

Ранее сообщалось, что Доус может покинуть «Барыс» и перейти в московское «Динамо». Отмечалось, что на такой шаг его может подтолкнуть то обстоятельство, что астанинский клуб уже покинули его товарищи по первому звену Дастин Бойд и Брэндон Боченски.

Однако, по информации источника, Доус не собирается никуда уходить из «Барыса». Контракт форварда с клубом рассчитан до 2018 года.