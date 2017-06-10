«Барыс» ведёт переговоры с двумя форвардами из АХЛ
Тема: Переходы КХЛ 2016/2017
Как стало известно сайту Шайба.kz, астанинский «Барыс» ведёт активные переговоры с двумя молодыми форвардами из АХЛ. Их имена станут известны в ближайшее время.
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Напомним, в конце мая столичный клуб подписал канадского форварда Линдена Вея. Команду покинул её капитан Брэндон Боченски, объявивший о завершении игровой карьеры.
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