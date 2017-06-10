Naviny.by: В среднем месячная зарплата каждого члена ХК «Динамо-Минск», исключая легионеров, составляет 30 000 долларов

Но Naviny.by решили ослушаться чиновника и предать огласке некоторые числа, которые тщательно прячут от чужих глаз менеджмент клубов и сами хоккеисты.



Минувший сезон точных чисел по зарплатам минских динамовцев также не принес. Как сказал и.о. гендиректора клуба Павел Бурба в октябре 2016 года, гонорарный фонд, по сравнению с предыдущим периодом, уменьшился на 1 млн долларов.



Зная, что общий бюджет «Динамо» составлял около 20 миллионов долларов, а на зарплаты уходит примерно половина, то можно предположить, что сумма выплат составила порядка 10 миллионов долларов (и 11 миллионов долларов в сезоне-2015/2016).



По словам Семена Шапиро, полный отказ от легионеров позволит клубу сэкономить 3 миллиона долларов или чуть больше этой суммы. Если взять во внимание, что на начало сезона в клубе играли 5 легионеров, то их средний годовой доход составлял 600−750 тысяч долларов.



Таким образом, оставшийся зарплатный бюджет составляет 7 миллионов долларов, который делится на остальных игроков, тренеров и прочих работников клуба, каковых в общей сложности насчитывается более 25 человек.



Так можно вывести примерную среднюю зарплату по клубу за прошлый сезон. В среднем на каждого члена ХК «Динамо», исключая легионеров, приходится годовой доход в размере до 350 тысяч долларов (30 тысяч долларов в месяц).