«Куньлунь» подписал контракты с финскими хоккеистами Сопаненом и Мюттюненом

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Односторонние контракты с форвардами заключены сроком на один год.

Сопанен в минувшем сезоне выступал за финский клуб «Пеликанс». Он принял участие в 41 матче регулярного чемпионата, набрал 46 очков (20 шайб и 26 передач). Мюттюнен в 56 матчах «регулярки» за «Калпу» набрал 39 очков (14+25).