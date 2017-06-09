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9 июня 2017, 22:43 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

«Куньлунь» подписал контракты с финскими хоккеистами Сопаненом и Мюттюненом

МОСКВА, 9 июн — Р-Спорт. Китайский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Куньлунь» заключил контракты с финскими нападающими Вили Сопаненом и Матиасом Мюттюненом, сообщается на официальном сайте лиги.

Китайский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Куньлунь заключил контракты с финскими нападающими Вили Сопаненом и Матиасом Мюттюненом сообщается на официальном сайте лиги. Увеличить
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Односторонние контракты с форвардами заключены сроком на один год.

Сопанен в минувшем сезоне выступал за финский клуб «Пеликанс». Он принял участие в 41 матче регулярного чемпионата, набрал 46 очков (20 шайб и 26 передач). Мюттюнен в 56 матчах «регулярки» за «Калпу» набрал 39 очков (14+25).

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