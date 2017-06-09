«Куньлунь» подписал контракты с финскими хоккеистами Сопаненом и Мюттюненом
МОСКВА, 9 июн —
Р-Спорт. Китайский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Куньлунь» заключил контракты с финскими нападающими Вили Сопаненом и Матиасом Мюттюненом, сообщается на официальном сайте лиги.
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Односторонние контракты с форвардами заключены сроком на один год.
Сопанен в минувшем сезоне выступал за финский клуб «Пеликанс». Он принял участие в 41 матче регулярного чемпионата, набрал 46 очков (20 шайб и 26 передач). Мюттюнен в 56 матчах «регулярки» за «Калпу» набрал 39 очков (14+25).
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