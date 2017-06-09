К чему приведет «дело Сафронова»?

ЗАРПЛАТА В 100 МИЛЛИОНОВ

История с генеральным директором московского «Динамо» Андреем Сафроновым, фактически уже отстраненного от своей должности, неожиданно получила новый поворот. По сведениям сразу из нескольких заслуживающих доверия источников, против опального функционера в ближайшее время будет заведено уголовное дело по статье «мошенничество». В вину Сафронову вменяется получение денег с контрактов хоккеистов или, говоря простым и понятным языком современной эпохи, речь идет об «откатах».

Вряд ли сейчас стоит рассуждать о масштабном процессе и многолетней подготовке к нему по типу итальянского «кальчополи». Бессмысленно и прогнозировать, чем все закончится. Может быть, таким образом Сафронова просто решили припугнуть, сделав его более сговорчивым в каких-то вопросах.

Рассуждать о падении морали на дно применительно к взяточникам и коррупционерам можно долго. Многим сложно устоять, когда появляется возможность срубить легкие деньги. Хотя Сафронову грех жаловаться на финансовые проблемы. Его официальный доход за последний сезон поражает воображение. По данным «СЭ», с учетом премиальных он только немного не дотягивает до 100 миллионов рублей! Одна из любимых и ставших чуть ли не легендарной фраза Сафронова о том, что он стремится выстраивать команду без «миллионеров», где все равны и бьются до крови, в связи с этим приобретает новое значение. В самом «Динамо» ни один из лидеров и близко не имел таких денег, как генеральный директор. Представить такое «классовое неравенство» в других клубах нельзя даже теоретически. Самыми высокооплачиваемыми лицами всегда и везде являются именно хоккеисты.

Приведенные выше цифры для менеджеров уровня Сафронова в КХЛ немыслимы. Самые авторитетные представители этой профессии в российских клубах имеют зарплату в районе миллиона рублей в месяц. Точно знаю, что в одной из топ-команд Восточной конференции, оклад находящего в такой должности опытного функционера немного превышает отметку в 300 тысяч рублей. На этом фоне аппетиты Сафронова кажутся фантастическими. Поговаривают, что имела место такая невинная шалость, как сдача в аренду под офис клуба здания, принадлежащего самому гендиректору «Динамо».

АГЕНТЫ ПОД ПРИЦЕЛОМ

Однако вернемся к теме возможного уголовного дела. Теневые схемы с откатами используется, пожалуй, во всех отраслях российской жизнедеятельности, отличаясь разве что техническими деталями. В хоккее в этом плане все просто. Определенную часть суммы со своего завышенного контракта игрок отдает агенту, а тот в примерно равной пропорции делит с генеральным менеджером. Все это решается на уровне устных договоренностей. Бумаге такие вещи никто доверять не будет. Как их выявить, не имея на руках железных доказательств? Большой вопрос. Хоккеист и агент не заинтересованы в даче признательных показаний, понимая, чем это может грозить им самим впоследствии. Существуют допросы, прослушка, очные ставки, но на этот счет есть огромные сомнения. Для того чтобы запустить этот процесс, нужна отмашка с самого верха.

Обратимся к истории. Шесть с половиной лет назад в российском хоккее уже было громкое дело. Сюжет крутился вокруг все тех же откатов, хоть речь шла о сравнительно небольших суммах. В главных ролях — защитник молодежной команды «Северстали» Дмитрий Громов и генеральный менеджер череповецкого клуба Дмитрий Попов. Вина последнего была доказана, но он отделался денежным штрафом. Сейчас Попов работает начальником команды в «Автомобилисте». Громов, инициировавший дело, не вылезает из клубов ВХЛ. Говорят, что с тех пор дорогу в КХЛ ему негласно закрыли, а многие из тех, кто с ним общался, прекратили поддерживать с игроком контакты. Еще один итог того процесса — уход со своего поста директора клуба Анатолия Теницкого.

Однако я не слышал, чтобы те события радикальным образом повлияли на поведение отдельных менеджеров и агентов.

Всем известно, как серьезно борются с коррупцией в Китае, применяя самые жесткие методы. Однако каждый раз находятся новые чиновники, готовые поставить на кон все, включая собственную жизнь. Даже если Сафронова признают виновным и обеспечат ему небо в клетку, не факт что это сильно скажется на КХЛ. Нынешняя система способствует злоупотреблениям.

Самый эффективный метод борьбы с коррупцией давно известен — это максимальная прозрачность. В лиге это можно решить легко, открыв зарплаты игроков. Тогда и менеджерам придется объяснять, почему хоккеисты, находящийся, например, на 86-м место в списке бомбардиров, имеет зарплату на уровне второй десятки. Сейчас, когда отдельные цифры становятся достоянием гласности, их объясняют по-разному. В клуб на Дальнем Востоке тяжело кого-то заманить, если не предложишь ему более выгодные условия. Или хоккеист получил большой контракт, потому что в его услугах были всерьез заинтересованы условные «Ак Барс» и «Салават Юлаев».

Может, это действительно и так. Но, кажется, давно пришло время для перемен. И если «дело Сафронова» позволит им произойти, то от этого лига выиграет во всех смыслах.