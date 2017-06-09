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9 июня 2017, 19:48 | Хоккей: КХЛ | Спорт-Экспресс

Против Сафронова может быть заведено уголовное дело

По информации «СЭ», полученной из источников в правоохранительных органах, на бывшего генерального директора московского «Динамо» Андрея Сафронова может быть заведено уголовное дело. Ему инкриминируют финансовые махинации, связанные с зарплатами игроков и «откаты» через агентов.

По информации СЭ полученной из источников в правоохранительных органах на бывшего генерального директора московского Динамо Андрея <span class=error>Сафронова</span> может быть заведено уголовное дело. Увеличить
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Отметим, что только официальный доход Сафронова в «Динамо» за прошедший сезон с учетом премиальных составил около 100 миллионов рублей.

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Как Сафронова убирают из «Динамо»

Как Сафронова убирают из «Динамо»

В среду состоялась встреча представителей центрального совета «Динамо» с генеральным директором московской команды Андреем Сафроновым. По данным «СЭ», в ближайшее время будет объявлено о том, что у московского клуба появятся новые руководители. «СЭ» подводит итоги эпохи правления эпатажного функционера, прошедшего путь от коммерческого директора заштатного ХК МВД до одного из самых влиятельных людей в российском хоккее.
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