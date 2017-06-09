Против Сафронова может быть заведено уголовное дело
По информации «СЭ», полученной из источников в правоохранительных органах, на бывшего генерального директора московского «Динамо» Андрея Сафронова может быть заведено уголовное дело. Ему инкриминируют финансовые махинации, связанные с зарплатами игроков и «откаты» через агентов.
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Отметим, что только официальный доход Сафронова в «Динамо» за прошедший сезон с учетом премиальных составил около 100 миллионов рублей.
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