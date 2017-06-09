Против Сафронова может быть заведено уголовное дело

В среду состоялась встреча представителей центрального совета «Динамо» с генеральным директором московской команды Андреем Сафроновым. По данным «СЭ», в ближайшее время будет объявлено о том, что у московского клуба появятся новые руководители. «СЭ» подводит итоги эпохи правления эпатажного функционера, прошедшего путь от коммерческого директора заштатного ХК МВД до одного из самых влиятельных людей в российском хоккее.