Зря, Зин, на грубость нарываешься! Циничная точка в «деле Семенова»

В крамольном деле игрока новокузнецкого «Металлурга» Кирилла Семенова, похоже, наконец-то можно поставить точку. Вчера вечером КХЛ объявила 22-летнего форварда свободным агентом. А сегодня он, как и ожидалось, подмахнул договор с «Авангардом» на два года.

Признаюсь, когда накануне вечером агент игрока уверял, что у его клиента уже есть несколько предложений от клубов Восточной и Западной конференций, я думал, что комедию с «выбором» затянут для приличия хотя бы до понедельника.

Но, к счастью, и даже в каком-то ракурсе к чести «Авангарда», омичи этот фарс затягивать не стали. А честно и цинично заявили: «Игрок — наш!» А статус свободного агента — это так, юридическая формальность, которой пришлось воспользоваться.

Кстати, генменеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд, оформлявший неудавшийся переход Семенова из Новокузнецка в Уфу, возможность переговоров с Кириллом, как со свободным агентом, отмел сразу. У нападающего, дескать, с «Авангардом» все уже наверняка решено и подписано. И, как обычно, оказался прав.

Собственно, ничего страшного не случилось. Воспитанник омского хоккея вернулся в родной клуб (где и начал профессиональную карьеру) из Новокузнецка, куда его отдали «на вырост».

И если рассуждать по понятиям, то все закончилось честно. Все устные договоренности, которые были обговорены при переходе Семенова из «Авангарда» в «Металлург» соблюдены.

Можно сказать, что в этой ситуации пострадали такие понятия, как «Закон» и «Регламент КХЛ». Но и это формально будет не совсем верно. Потому что «Авангард» как бы не предъявлял к «Металлургу» претензий о нарушении правил аренды, которая в нашей лиге на бумаге запрещена, а на деле процветает и чуть ли не все клубы ей пользуются.

Речь шла о получении статуса «свободного агента» для Семенова. То есть как бы игрок решал свои личные дела с «Кузней». А омский клуб был и не при чем.

Однако на самом деле никто интересов «Авангарда» даже не пытался вуалировать. Потому что КХЛ с одной стороны отказалась объяснить — почему Семенов вдруг получил статус свободного агента? Сославшись на конфиденциальность. А с другой не скрывала, что на заседании Дисциплинарного комитета, где решалась судьба игрока, представители «Авангарда» присутствовали, чтобы отстаивать свои интересы.

Ну и как мы увидели сегодня, у самого Семенова и в мыслях не было воспользоваться своим новым статусом. Операция по его освобождению тут же завершилась договором с «ястребами».

Генеральный директор «Кузни» Сергей Зиновьев сейчас негодует и грозит пойти искать правду в гражданский суд….

Не думаю, что там его заявление в принципе примут. Ну какое суду дело до таинств перехода игроков из клуба в клуб? По законам РФ любой человек может написать заявление об уходе и максимум через две недели быть свободным, как ветер.

Все нюансы отношений между игроком и клубом — внутреннее дело лиги. Любой игрок может по законам РФ запросто разорвать даже свой действующий контракт и никаких неустоек по нему не выплачивать. Вот только нового договора с в системе лиги ты после этого уже никогда не подпишешь.

Единственное, что вызывает во всей этой истории искреннее сожалений — некое циничное отношение КХЛ к собственным правилам. Ведь Зиновьев и Вайсфельд пытались действовать строго по регламенту, оформляя переход из «Металлурга» в «Салават Юлаев».

Но им, да и нам всем дали понять: закон законом, но понятия важнее! А закон… просто инструмент в руках более авторитетной стороны.

Впрочем, мы этому «открытию» не особо и удивились….

Дмитрий Пономаренко