Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/30030418/
9 июня 2017, 14:44 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Хоккеист Евгений Соловьев подписал контракт с «Нефтехимиком» на один сезон

Тема: Переходы КХЛ 2016/2017

МОСКВА, 9 июн — Р-Спорт. Нападающий Евгений Соловьев заключил соглашение с хоккейным клубом «Нефтехимик», сообщается на официальном сайте нижнекамской команды.

Контракт 25-летнего игрока, который до этого находился в статусе неограниченно свободного агента, рассчитан на один сезон.

В минувшем сезоне КХЛ Соловьев провел 48 игр и набрал 18 очков (13 шайб + 5 передач) в составе новокузнецкого «Металлурга».

Нефтехимик
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
8 июня

Красотка Эбигейл: фото 25-летней модели, которая ушла из спорта в кино

«Этот ад закончился»: гимнастка Дмитриева о разводе с Радуловым

Дзюба: вертолет перевернулся, началась паника, было нечем дышать