Хоккеист Евгений Соловьев подписал контракт с «Нефтехимиком» на один сезон

Контракт 25-летнего игрока, который до этого находился в статусе неограниченно свободного агента, рассчитан на один сезон.

В минувшем сезоне КХЛ Соловьев провел 48 игр и набрал 18 очков (13 шайб + 5 передач) в составе новокузнецкого «Металлурга».