Хоккеист Евгений Соловьев подписал контракт с «Нефтехимиком» на один сезон
Тема: Переходы КХЛ 2016/2017
МОСКВА, 9 июн —
Р-Спорт. Нападающий Евгений Соловьев заключил соглашение с хоккейным клубом «Нефтехимик», сообщается на официальном сайте нижнекамской команды.
Контракт 25-летнего игрока, который до этого находился в статусе неограниченно свободного агента, рассчитан на один сезон.
В минувшем сезоне КХЛ Соловьев провел 48 игр и набрал 18 очков (13 шайб + 5 передач) в составе новокузнецкого «Металлурга».
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