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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/30030395/
9 июня 2017, 14:39 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Нападающий Станислав Бутузов стал игроком «Сибири»

Обновлено: 14:44
Тема: Переходы КХЛ 2016/2017

Хоккейный клуб «Сибирь» подписал контракт с нападающим Станиславом Бутузовым.

Об этом информирует официальный сайт клуба Континентальной хоккейной лиги. Соглашение между игроком и клубом рассчитано на два года.

Нападающий начинал заниматься хоккеем в Прокопьевске, в 12 лет перешёл в «Сибирь». В Континентальной хоккейной лиге форвард дебютировал в сезоне-2015/2016 в составе новокузнецкого «Металлурга». В прошлом сезоне новичок новосибирской команды провёл в КХЛ 19 матчей (3 очка) и 28 матчей в ВХЛ за «Зауралье» (8 очков).

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