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9 июня 2017, 14:37 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Минское «Динамо» подтвердило подписание нового контракта с вратарём Карнауховым

Минское «Динамо» подтвердило подписание нового контракта с вратарём Михаилом Карнауховым.

Об этом информирует официальный сайт минской команды Континентальной хоккейной лиги. Соглашение между игроком и клубом рассчитано на год.

В прошлом сезоне Карнаухов провёл за «Динамо» 4 матча, каждый раз выходил на лёд по ходу матча, заменяя Бена Скривенса. В чемпионате Беларуси 23-летний вратарь провёл за «Динамо-Молодечно» 23 матча в регулярном чемпионате и 5 в плей-офф. За сборную Карнаухов отыграл 2 матча в Олимпийской квалификации и 3 на чемпионате мира.

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