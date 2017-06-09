Минское «Динамо» подтвердило подписание нового контракта с вратарём Карнауховым

Об этом информирует официальный сайт минской команды Континентальной хоккейной лиги. Соглашение между игроком и клубом рассчитано на год.

В прошлом сезоне Карнаухов провёл за «Динамо» 4 матча, каждый раз выходил на лёд по ходу матча, заменяя Бена Скривенса. В чемпионате Беларуси 23-летний вратарь провёл за «Динамо-Молодечно» 23 матча в регулярном чемпионате и 5 в плей-офф. За сборную Карнаухов отыграл 2 матча в Олимпийской квалификации и 3 на чемпионате мира.