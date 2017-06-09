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9 июня 2017, 14:11 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Признанный КХЛ свободным агентом Семёнов вернулся в родной «Авангард»

Тема: Переходы КХЛ 2016/2017

«Авангард» заключил контракт с нападающим Кириллом Семёновым.

Соглашение рассчитано на два года. Хоккеист является воспитанником омского хоккея.

Омский клуб спорил за игрока с «Кузней», в которой Семёнов был в скрытой аренде. Арбитраж КХЛ признал за игроком статус свободного агента, несмотря на обмен из «Кузни» в «Салават Юлаев».

За «Авангард» Семёнов провёл 69 матчей, забросил 5 шайб, сделал 5 передач, набрал 10 минут штрафа и показатель полезности «-1». В КХЛ на счету игрока 149 матчей, 19 шайб, 24 передачи, 95 минут штрафа и показатель полезности «-25».

Всего в карьере Семёнов сыграл 297 матчей, забросил 55 шайб, сделал 83 передачи, набрал 185 минут штрафа и показатель полезности «+36». Лучший бомбардир новокузнецкого «Металлурга» в сезоне 2016−2017: 27 (13+14) очков. Также Семёнов является обладателем Кубка Харламова и обладателем Кубка мира среди молодёжных команд.

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