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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/30029709/
9 июня 2017, 13:55 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Нападающий Земченко стал игроком «Сибири»

Обновлено: 14:39
Тема: Переходы КХЛ 2016/2017

«Сибирь» заключила контракт с 25-летним нападающим Игнатом Земченко.

Об этом информирует официальный сайт новосибирского клуба Континентальной хоккейной лиги. Соглашение между игроком и клубом рассчитано на один год.

В КХЛ хоккеист дебютировал в сезоне-2009/10 в составе череповецкой «Северстали», провёл один матч. В череповецкой команде игрок провёл шесть сезонов, и в начале сезона-2015/16 перешёл в новокузнецкий «Металлург».

Прошлый сезон стал для Земченко самым успешным в карьере — в 54 матчах он набрал 23 (10+13) очка. В 2010 году в составе юниорской сборной России завоевал серебряные медали чемпионата мира.

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