Скрытое не стало явным. Что не так с «делом Семенова»?

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ЯВНОЕ.

Если бы дела нападающего Кирилла Семенова не существовало, его стоило бы придумать лишь только для того, чтобы рассказать все, что надо знать о российском клубном хоккее. Вкратце предыстория (в хронологическом порядке) для тех, кто после бурного в трансферном плане мая забросил следить за новостями КХЛ и все пропустил.

— В декабре 2015-го (да, все началось еще тогда) молодой форвард «Авангарда» Семенов перешел в новокузнецкий «Металлург». Там он отыграл полтора сезона (в последнем — 27 (13+14) очков в 60 матчах, лучший бомбардир «Кузни), после чего его контракт закончился, и Кирилл стал ограниченно свободным агентом.

— 24 мая «Кузню» исключили из КХЛ.

— 1 июня Президент «Авангарда» Владимир Шалаев выступил с неожиданным заявлением: «Кузня» впервые за многие годы нарушила все корпоративные договоренности и решила нашим игроком поторговать. У нас есть документы от предыдущего руководства Новокузнецка о том, что они нам его вернут. Также руководитель омского клуба заявил, что клуб подаст заявление в КХЛ по поводу возвращения прав на Семенова в «Авангард».

— 5 июня «Кузня» обменяла Семенова в «Салават».

— 8 июня состоялось заседание Дисциплинарного комитета лиги, где было принято решение признать хоккеиста неограниченно свободным агентом — такое прошение подавала сторона игрока.

Итак, решение принято: Семенов получил статус (НСА) и имеет право подписать контракт с любым клубом КХЛ. Агент игрока Станислав Романов заявил «СЭ», что у Кирилла есть предложения от трех команд лиги.

СКРЫТОЕ.

Почему вообще возник этот трехсторонний конфликт? По информации «СЭ», ключевым моментом стало желание хоккеиста самому решать, где продолжить карьеру. После исключения из КХЛ «Металлурга» команда неизбежно должна была расстаться со многими игроками, которые по своему статусу и уровню явно не подходят для прозябания в «Вышке». Большая группа молодых хоккеистов ушла в «Ак Барс», голкипер Андрей Кареев — в «Салават Юлаев».

Понятно, что за бесценок «Кузня» отдавать своих игроков не собиралась и искала наилучший вариант продажи — по нашим данным, компенсация за того же Кареева составила около 80 миллионов рублей. Однако Семенов хотел перейти не в «какой-то клуб», а конкретный — «Авангард».

Но тут возникла другая проблема: договориться именно с «Ястребами» не удалось, так как Шалаев хотел получить игрока бесплатно — ввиду прежних договоренностей с «Кузней».

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ?

Сделка «Кузни» и «Салавата» сорвалась, и оба клуба потеряли какое-либо отношение к Семенову. Правда, гендиректор новокузнецкой команды Сергей Зиновьев грозит КХЛ гражданским судом — но пока суть да дело, Кирилл уже начнет сезон в другом коллективе. И что-то подсказывает, что им станет именно «Авангард». Если я ошибаюсь, и выстрелит новый претендент — то вся эта удивительная эпопея обретет еще более странный характер.

А ЧТО ЖЕ НЕ ТАК С ЭТИМ ДЕЛОМ?

Любопытно, что по итогам вчерашнего заседания КХЛ выпустила пресс-релиз, в котором говорится о рассмотрении трех заявлений: о признании Семенова НСА, о требовании зарегистрировать переход в «Салават» и «о признании за “Авангардом” прав на игрока на основании договора перехода».

Окей, Семенова признали НСА, «Салавату» отказали, «Авангарду» тоже отказали, но … стоп — а причем здесь, собственно «Авангард» и что за таинственный «договор перехода»? Леонид Вайсфельд, — безусловно, «пострадавшее» и заинтересованное лицо в конфликте — к слову, недоумевает не меньше нашего и совсем недвусмысленно заявляет, что его в этом деле «больше интересует не сам Семенов, а договор между «Кузней» и «Авангардом».

Выражение «договор перехода» в кахаэловском юридическом поле может значить только одно: «Металлург» согласился после окончания сезона передать права на Семенова в Омск. Другого варианта не существует в теории. И если бы юристы «Авангарда» предъявили на заседании именно такой документ, то их сторона взяла бы верх.

Тут, правда, стоит оговориться: данный документ должен был быть составлен до даты подачи заявления Семенова в КХЛ по поводу статуса НСА. Ведь именно поэтому «отшили» «Салават»: его договор с «Кузней» случился позже, чем обращение игрока.

Однако и слова Шалаева, и здравый смысл подсказывают, что «договор перехода» — это некий элемент реально существующей, но вместе с тем отрицаемой всем и каждым скрытой аренды. И здесь возникают вопросы уже не к Шалаеву, Вайсфельду, Зиновьеву или его предшественникам. Возникает вопрос к КХЛ.

В пространстве лиги существует некая практика, к которой прибегает как минимум половина клубов чемпионата. Гусев, Ожиганов, Петров, Коледов, Пайгин, Капустин, Науменков, Рафиков, Алексеев и многие другие — «аренды» уже давно превратились в обыденное явление. Обыденное настолько, что никто не задается вопросом, почему КХЛ никак не пытается бороться с данной практикой.

Дело ведь не в том, хороша аренда или плоха (это предмет отдельного разговора) — а в том, что лига уже много лет откровенно забывает о своем же регламенте. И продолжает делать это прямо сейчас, нисколько не смущаясь тем, что «Авангард» юридически требует то, что правилами самой КХЛ запрещено. Допустим, разрешите аренду или запретите ее скрытый вариант: может, кто-то будет плеваться, ругаться, но это избавит лигу от нелепейших конфликтных инцидентов.

И да, никто не снимает с КХЛ вины за то, что статус хоккеистов «Кузни» после исключения клуба изначально не был определен и представлен спортивной общественности. Почему Семенов все-таки был признан НСА? Ни одной логичной причины — ну разве что остается поверить в слова Зиновьева об «убийстве хоккея в Новокузнецке» — для такого решения не найти.