Евгений Корешков: Игроки должны биться за эмблему на груди и за флаг страны

— Евгений Геннадьевич, на какой стадии находится формирование состава «Барыса», ожидаются ли ещё приобретения?

— Стадия у нас близка к финальной. Нужно ещё немного времени, тогда мы объявим о всех новых приобретениях. Мы работаем в рамках регламента КХЛ, а там есть свои требования по тому, когда мы можем официально сообщать о контрактах. Пока могу сказать так, что курс на омоложение касается не только казахстанских хоккеистов, но и легионеров.

— Тренерский штаб сформирован окончательно?

— Вы знаете, что в тренерский штаб «Барыса» вошли казахстанские воспитанники, наши специалисты Андрей Шаянов, Галым Мамбеталиев, Алексей Кузнецов. И ещё к команде присоединится Евгений Королёв, который хорошо проявил себя в прошлом сезоне. Его опыт игрока НХЛ поможет не только защитникам «Барыса», но и всей системы клуба.

— Речь о мастер-классах для игроков «Номада» и «Снежных Барсов»?

— Даже больше того. В конце прошлого сезона замкнулась цепочка клубной вертикали. ДЮСШ «Барыса», выдав блестящий сезон, выпустила первых выпускников — это ребята 1999 года рождения. На роль главного тренера «Снежных Барсов» назначен уважаемый специалист с хорошим багажом достижений — Сергей Васильевич Старыгин. Он умеет работать с молодёжью, и его задача подготовить их к взрослому хоккею. Но мы считаем, что вся система клуба должна работать в унисон. Поэтому тренерский штаб «Барыса» будет находиться в тесном контакте не только, как вы правильно заметили, с «Номадом» и «Снежными Барсами», но и с ДЮСШ. Дети — это главный приоритет, и от того, какие навыки и знания они получат сейчас, зависит не только их личное будущее, но и всего казахстанского хоккея.

— То есть клуб собирается работать по единой модели?

— Совершенно верно. Для этого мы — тренеры основной команды будем уделять внимание ближайшему резерву, разговаривать, выстраивать стратегию. Кроме того, руководства «Барыса» собирается привлечь и иностранных методистов, чтобы чётко наладить работу, начиная с самого младшего возраста ДЮСШ.

— Президент клуба говорил, что на сборы «Снежных Барсов» привлекут юношей 2001 года рождения. Вы что-то знаете об этом?

— Само собой. Мы все работаем в тесной связке, у нас у всех одна цель — поднять уровень мастерства казахстанских хоккеистов. Так что решения принимаем сообща. Кроме того, как вы знаете Александр Корешков остался работать в системе клуба, и его миссия — как раз консультировать, советовать и помогать тренерским штабам «Барыса» и других команд, формировать составы, отслеживать перспективных игроков по Казахстану. На исполкоме федерации было объявлено, что «Снежные Барсы» будут базовым клубом для молодёжной сборной Казахстана. Так что точечные усиления из других клубов обязательно будут. Задача всех наших сборных команд — попасть и закрепиться в элитном дивизионе.

— А как вам решение исполкома о создании со следующего года казахстанской молодёжной хоккейной лиги?

— Очень правильное и своевременное решение. Пошли более массовые выпуски детских школ по стране. Не все смогут пробиться в команды, играющие в российской МХЛ, а завершать карьеру в таком возрасте или вынужденно уезжать в другую страну — в корне не правильно. Я много работал с молодёжью, и знаю, что не каждый талант раскрывается к моменту выпуска из ДЮСШ. Кому-то нужно чуть больше времени и практики. Своя молодёжная лига станет прекрасной площадкой для этого. Кроме того, это будет мощный буфер между детскими школами и командами чемпионата Казахстана, командами ВХЛ и КХЛ. Как главного тренера базового клуба и сборной меня очень радует тот факт, что уходит время, когда наскребали игроков, скоро будем отбирать из многих десятков. Это здорово для хоккейного будущего страны.

— Болельщики в связи с курсом на омоложение опасаются за результаты «Барыса» и сборной?

— (улыбается) Вы же знаете, что я в хоккее не первый день. И могу вам авторитетно заявить, что опасения появляются всегда, когда что-то меняется. Такова человеческая сущность. Так что опасения со стороны — это нормально, мы с пониманием относимся к этому. Но у руководства «Барыса» и тренерского штаба, да и всего коллектива клуба есть чёткая уверенность, что направление выбрано правильное. И тянуть с омоложением нельзя, иначе дальше с каждым годом последствия будут всё чувствительнее для результатов сборной. Вспомните Азиатские игры, где играл фактически второй состав национальной команды, и какой был итог.