Евгений Корешков: Игроки должны биться за эмблему на груди и за флаг страны
Главный тренер «Барыса» Евгений Корешков в интервью
пресс-службе клуба рассказал о концепции построения команды и работы клубной вертикали «Барыса» в целом, высказал своё мнения о последних изменениях и новшествах, принятых на заседании исполкома Казахстанской федерации хоккея.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— Евгений Геннадьевич, на какой стадии находится формирование состава «Барыса», ожидаются ли ещё приобретения?
— Стадия у нас близка к финальной. Нужно ещё немного времени, тогда мы объявим о всех новых приобретениях. Мы работаем в рамках регламента КХЛ, а там есть свои требования по тому, когда мы можем официально сообщать о контрактах. Пока могу сказать так, что курс на омоложение касается не только казахстанских хоккеистов, но и легионеров.
— Тренерский штаб сформирован окончательно?
— Вы знаете, что в тренерский штаб «Барыса» вошли казахстанские воспитанники, наши специалисты Андрей Шаянов, Галым Мамбеталиев, Алексей Кузнецов. И ещё к команде присоединится Евгений Королёв, который хорошо проявил себя в прошлом сезоне. Его опыт игрока НХЛ поможет не только защитникам «Барыса», но и всей системы клуба.
— Речь о
— Даже больше того. В конце прошлого сезона замкнулась цепочка клубной вертикали. ДЮСШ «Барыса», выдав блестящий сезон, выпустила первых выпускников — это ребята 1999 года рождения. На роль главного тренера «Снежных Барсов» назначен уважаемый специалист с хорошим багажом достижений — Сергей Васильевич Старыгин. Он умеет работать с молодёжью, и его задача подготовить их к взрослому хоккею. Но мы считаем, что вся система клуба должна работать в унисон. Поэтому тренерский штаб «Барыса» будет находиться в тесном контакте не только, как вы правильно заметили, с «Номадом» и «Снежными Барсами», но и с ДЮСШ. Дети — это главный приоритет, и от того, какие навыки и знания они получат сейчас, зависит не только их личное будущее, но и всего казахстанского хоккея.
— То есть клуб собирается работать по единой модели?
— Совершенно верно. Для этого мы — тренеры основной команды будем уделять внимание ближайшему резерву, разговаривать, выстраивать стратегию. Кроме того, руководства «Барыса» собирается привлечь и иностранных методистов, чтобы чётко наладить работу, начиная с самого младшего возраста ДЮСШ.
— Президент клуба говорил, что на сборы «Снежных Барсов» привлекут юношей 2001 года рождения. Вы
— Само собой. Мы все работаем в тесной связке, у нас у всех одна цель — поднять уровень мастерства казахстанских хоккеистов. Так что решения принимаем сообща. Кроме того, как вы знаете Александр Корешков остался работать в системе клуба, и его миссия — как раз консультировать, советовать и помогать тренерским штабам «Барыса» и других команд, формировать составы, отслеживать перспективных игроков по Казахстану. На исполкоме федерации было объявлено, что «Снежные Барсы» будут базовым клубом для молодёжной сборной Казахстана. Так что точечные усиления из других клубов обязательно будут. Задача всех наших сборных команд — попасть и закрепиться в элитном дивизионе.
— А как вам решение исполкома о создании со следующего года казахстанской молодёжной хоккейной лиги?
— Очень правильное и своевременное решение. Пошли более массовые выпуски детских школ по стране. Не все смогут пробиться в команды, играющие в российской МХЛ, а завершать карьеру в таком возрасте или вынужденно уезжать в другую страну — в корне не правильно. Я много работал с молодёжью, и знаю, что не каждый талант раскрывается к моменту выпуска из ДЮСШ.
— Болельщики в связи с курсом на омоложение опасаются за результаты «Барыса» и сборной?
— (улыбается) Вы же знаете, что я в хоккее не первый день. И могу вам авторитетно заявить, что опасения появляются всегда, когда
— Как вы считаете, за счёт чего стал возможен тот успех?
— Можно перечислить много факторов. Но отдельной строкой я бы выделил патриотизм, любовь к Родине. Это вроде бы эмоциональный момент, не затрагивает игровые качества и тактику. Однако именно это в нужный момент способно переламывать ход матчей или чемпионатов. Вы знаете, что в тренерском штабе «Барыса» есть специалисты, которые умеют раскрывать потенциал хоккеистов. Мы будем доверять. Дело за игроками. Они должны осознать всю важность момента, всю судьбоносность исторического шанса, который им выпадает. Надо хвататься за него руками, зубами, всем, чем можно и выкладываться
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter