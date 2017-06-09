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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/30027362/
9 июня 2017, 11:29 | Хоккей: КХЛ | Vesti.kz

Кожевников: Потеря Боченски больно ударит по «Барысу» и сборной

Советский хоккеист, двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников, комментируя ситуацию с легионерами в КХЛ, высказался и по поводу завершения карьеры капитаном «Барыса» Брэндоном Боченски.

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«Потеря Боченски больно ударит по казахстанской команде и сборной. Он совсем не случайно был капитаном — именно он вел «Барыс» за собой. Еще сезон-два он спокойно отыграет, но на финише прошлого чемпионата форвард получил сотрясение мозга, надолго выбыл из строя и, похоже, в 35 лет решил не рисковать. Что касается рейтинга легионеров, то в пятерку лучших в истории КХЛ он точно входит. Но не под первым номером. Для себя выделяю прежде всего Умарка из «Салавата». Яркий, нестандартный, авторский нападающий! С таким лидером Уфа должна бороться за первые места.

Пятерка сильнейших легионеров? Год-два назад выделялся Соботка, Омск не случайно за него цеплялся, отвоевывал у НХЛ. Но последний чемпионат мира Соботка, как и вся сборная Чехии, завалил и, думаю, Омск с ним расстался вовремя. Также отмечу другого чешского центрфорварда — Коваржа из «Магнитки». Но по нему тоже есть сомнения — без Мозякина и Зарипова в сборной Чехии он мало что показывает. Помимо Боченски назову Коскинена. Финский вратарь СКА два года назад привел Питер к Кубку Гагарина, но с тех пор неуклонно сдавал. Его явно переигрывает молодой Шестеркин. На мой взгляд, Шестеркин сегодня первый номер сборной, он превосходит и своего ровесника Сорокина из ЦСКА, — цитирует Кожевникова russia-hockey.ru.

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